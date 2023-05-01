Comment vendre une même œuvre en plusieurs formats ?

Tout d’abord, nous acceptons les fichiers JPEG ou TIFF pour l’impression.



Pour vendre une même œuvre en plusieurs formats, tu dois importer ton fichier original, dans la meilleure qualité possible. Il n’est pas nécessaire de redimensionner tes fichiers ni d’en importer plusieurs. Tu pourras ainsi créer un seul produit avec plusieurs variantes de format.



Lorsque tu configures tes variantes de format, nous redimensionnons automatiquement le tirage à la bonne résolution (300 DPI) et aux bonnes dimensions pour chaque variante. Importe donc simplement le plus grand fichier que tu as, et laisse-nous nous occuper du reste. Garde en tête que ton fichier ne sera pas recadré : toutes les variantes de format auront les mêmes proportions que le fichier d’origine. En savoir plus ici.



Le seul cas où nous te conseillons de retoucher ton fichier avant de l’importer est s’il n’est pas assez grand pour être imprimé aux formats que tu veux vendre. Dans ce cas, tu peux utiliser un service d’agrandissement (upscaling) pour créer un fichier suffisamment grand pour le plus grand format que tu souhaites imprimer, puis importer celui-ci. Des outils d’agrandissement sont disponibles dans les produits Adobe, ou tu peux essayer un service d’agrandissement par IA comme celui-ci.