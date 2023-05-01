Quel est le prix des cadres standard pour le dropshipping ?

Nos cadres standard pour le dropshipping sont fabriqués en bois et en verre. Les moulures existent en trois couleurs : noir, blanc ou chêne. Tu peux aussi faire découper et monter un passe-partout en carton, disponible en noir, blanc, crème et ivoire. Voici les prix de ces cadres (prix indicatifs en euros, convertis depuis nos tarifs en dollars US) :

Ratio d’aspect 1,41:1 (formats A européens)

A4 A3 A2 A1 € (environ) Cadre seul 31,00 € 37,50 € 55,00 € 81,00 € Cadre + passe-partout 33,50 € 41,00 € 60,00 € 86,50 €

Ratio d’aspect 1:1 (carré)

30x30 cm 40x40 cm 50x50 cm € (environ) Cadre seul 36,50 € 42,00 € 59,00 € Cadre + passe-partout 40,00 € 46,50 € 65,00 €

Ratio d’aspect 4:5

28x35 cm 40x50 cm € (environ) Cadre seul 36,00 € 47,00 € Cadre + passe-partout 39,00 € 51,00 €

Ratio d’aspect 3:4

30x40 cm 60x80 cm € (environ) Cadre seul 37,50 € 106,50 € Cadre + passe-partout 41,50 € 116,50 €

Ratio d’aspect 5:7

70x100 cm € (environ) Cadre seul 142,50 € Cadre + passe-partout 150,50 €

Ratio d’aspect 2:3

30x45 cm 40x60 cm € (environ) Cadre seul 40,50 € 52,00 € Cadre + passe-partout 44,00 € 57,50 €

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