Quel est le prix des cadres standard pour le dropshipping ?

Nos cadres standard pour le dropshipping sont fabriqués en bois et en verre. Les moulures existent en trois couleurs : noir, blanc ou chêne. Tu peux aussi faire découper et monter un passe-partout en carton, disponible en noir, blanc, crème et ivoire. Voici les prix de ces cadres (prix indicatifs en euros, convertis depuis nos tarifs en dollars US) :
Ratio d’aspect 1,41:1 (formats A européens)
|A4
|A3
|A2
|A1
|€ (environ)
|Cadre seul
|31,00 €
|37,50 €
|55,00 €
|81,00 €
|Cadre + passe-partout
|33,50 €
|41,00 €
|60,00 €
|86,50 €
Ratio d’aspect 1:1 (carré)
|30x30 cm
|40x40 cm
|50x50 cm
|€ (environ)
|Cadre seul
|36,50 €
|42,00 €
|59,00 €
|Cadre + passe-partout
|40,00 €
|46,50 €
|65,00 €
Ratio d’aspect 4:5
|28x35 cm
|40x50 cm
|€ (environ)
|Cadre seul
|36,00 €
|47,00 €
|Cadre + passe-partout
|39,00 €
|51,00 €
Ratio d’aspect 3:4
|30x40 cm
|60x80 cm
|€ (environ)
|Cadre seul
|37,50 €
|106,50 €
|Cadre + passe-partout
|41,50 €
|116,50 €
Ratio d’aspect 5:7
|70x100 cm
|€ (environ)
|Cadre seul
|142,50 €
|Cadre + passe-partout
|150,50 €
Ratio d’aspect 2:3
|30x45 cm
|40x60 cm
|€ (environ)
|Cadre seul
|40,50 €
|52,00 €
|Cadre + passe-partout
|44,00 €
|57,50 €
En savoir plus sur nos cadres standard ici