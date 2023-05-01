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Quel est le prix des cadres standard pour le dropshipping ?

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Nos cadres standard pour le dropshipping sont fabriqués en bois et en verre. Les moulures existent en trois couleurs : noir, blanc ou chêne. Tu peux aussi faire découper et monter un passe-partout en carton, disponible en noir, blanc, crème et ivoire. Voici les prix de ces cadres (prix indicatifs en euros, convertis depuis nos tarifs en dollars US) :

Ratio d’aspect 1,41:1 (formats A européens)

A4A3A2A1
€ (environ)Cadre seul31,00 €37,50 €55,00 €81,00 €
Cadre + passe-partout33,50 €41,00 €60,00 €86,50 €

Ratio d’aspect 1:1 (carré)

30x30 cm40x40 cm50x50 cm
€ (environ)Cadre seul36,50 €42,00 €59,00 €
Cadre + passe-partout40,00 €46,50 €65,00 €

Ratio d’aspect 4:5

28x35 cm40x50 cm
€ (environ)Cadre seul36,00 €47,00 €
Cadre + passe-partout39,00 €51,00 €

Ratio d’aspect 3:4

30x40 cm60x80 cm
€ (environ)Cadre seul37,50 €106,50 €
Cadre + passe-partout41,50 €116,50 €

Ratio d’aspect 5:7

70x100 cm
€ (environ)Cadre seul142,50 €
Cadre + passe-partout150,50 €

Ratio d’aspect 2:3

30x45 cm40x60 cm
€ (environ)Cadre seul40,50 €52,00 €
Cadre + passe-partout44,00 €57,50 €

En savoir plus sur nos cadres standard ici

Mis à jour le octobre 2026

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