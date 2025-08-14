Transformez l'engagement social en carrière artistique florissante
Nous sommes la principale agence mondiale de social commerce pour les artistes.
Nous sommes la principale agence mondiale de social commerce pour les artistes.
Nous obtenons des résultats immédiats grâce à des stratégies éprouvées qui augmentent instantanément les ventes et les bénéfices en ligne, mais nous ne nous arrêtons pas là. Ensemble, nous construisons votre marque pour en faire une véritable force, créant une carrière durable et florissante qui ouvre la voie à des projets plus ambitieux, des expositions et la liberté de créer selon vos propres termes.
Génération de trafic
Nous élaborons des stratégies de communication pour les publications sur les réseaux sociaux, les campagnes d’e-mails et de SMS afin de maximiser le trafic vers votre boutique pendant les ventes d’art. Dans certains cas, nous réécrivons vos textes en utilisant les sciences comportementales et nous concevons et gérons des campagnes publicitaires payantes.
Optimisation du taux de conversion
Le taux de conversion, c’est-à-dire le pourcentage de visiteurs qui deviennent acheteurs, est l’indicateur clé pour vendre de l’art en ligne. Cela commence par éviter de saturer le marché avec trop d’œuvres, afin de préserver l’exclusivité et de stimuler les ventes. Un autre facteur majeur est l’utilisation de nos modèles Shopify privés, testés et optimisés pour maximiser les taux de conversion.
Marketing par e-mail et SMS
L’importance du marketing par e-mail et SMS est souvent sous-estimée par les artistes. Pourtant, ces abonnés représentent votre atout le plus précieux. En réalité, se concentrer sur la croissance de votre base d’abonnés est le facteur le plus déterminant pour stimuler la croissance des ventes, à court comme à long terme.
Croissance de L’audience
Sur les réseaux sociaux, cela passe par des méthodes organiques en élaborant une stratégie de publication efficace, mais peut également être renforcé grâce à des collaborations avec d’autres artistes ou par du marketing payant, en ciblant précisément des audiences de collectionneurs actifs.
Développement de la Marque
Le développement de la marque consiste à renforcer la perception de vous et de votre travail auprès de vos abonnés et à les transformer en collectionneurs fidèles. Le choix des produits et des prix joue un rôle essentiel : il faut proposer des options adaptées afin que les collectionneurs puissent commencer leur parcours avec vous, quel que soit leur budget.
Fidélisation des Collectionneurs
Le parcours de chaque collectionneur commence par une étincelle de curiosité. Nous vous aidons à transformer cette étincelle en une passion durable — en accompagnant les collectionneurs de leur première découverte à leur premier tirage, puis aux originaux, jusqu’à leur participation à vos expositions et leur transformation en véritables ambassadeurs de votre art.
En travaillant directement avec de nombreux artistes parmi les plus suivis au monde sur les réseaux sociaux, nous sommes en mesure d’établir des références de performance et de fournir des analyses exploitables grâce aux données. En collaborant avec nous, nous créons des rapports simples qui nous permettent de vous aider à faire davantage de ce qui fonctionne et moins de ce qui ne fonctionne pas.
Acheter de l’art n’est que rarement une décision instantanée. C’est un processus de découverte, de connexion et de confiance. Nous vous aidons à guider vos collectionneurs étape par étape — de la curiosité aux acheteurs fidèles, puis aux ambassadeurs — en utilisant des stratégies de sciences comportementales éprouvées.
La plupart des artistes perdent du temps (et de l’argent) sur des publicités qui ne convertissent pas. Nous faisons les choses différemment : nous identifions le contenu gagnant, ciblons les bons collectionneurs et développons le succès avec précision. Après 15 ans d’expérience dans ce domaine, nous savons ce qui fonctionne — et ce qui ne fonctionne pas.
Il faut commencer par identifier le contenu et les messages les plus performants, ainsi que les audiences prêtes à acheter, puis les exploiter pour renforcer l’engagement.
Avec les publicités payantes, adopter une stratégie à long terme conduit aux profits, et c’est là que l’on passe à l’échelle. C’est un avantage si vous avez passé 15 ans à maîtriser cet art et que vous disposez d’une équipe d’analyse de données. Heureusement, nous l’avons… alors discutons-en.
La liste d’e-mails d’un artiste est un atout essentiel et le canal le plus fiable pour renforcer l’engagement et créer des relations durables avec les collectionneurs.
Maximisez les Taux D’inscription
Les campagnes stimulent les inscriptions, combinées à des pages de capture d’e-mails très performantes.
Engagement par E-mail
Utilisez l’e-mail pour communiquer sur votre travail de manière plus approfondie et contextuelle. Observez l’impact direct sur vos ventes !
« Plus vous vendez, plus vous pouvez réinvestir dans votre carrière artistique — des idées plus ambitieuses, des projets plus audacieux, des expositions, des collaborations et la liberté de créer. En vous concentrant à la fois sur la stratégie de marque et de vente, vous augmentez vos ventes dès aujourd’hui tout en vous préparant à une réussite durable, construisant ainsi un avenir où votre art prospère et vous aussi. »
Stuart Waplington, PDG & Fondateur
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