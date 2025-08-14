Il faut commencer par identifier le contenu et les messages les plus performants, ainsi que les audiences prêtes à acheter, puis les exploiter pour renforcer l’engagement.

Avec les publicités payantes, adopter une stratégie à long terme conduit aux profits, et c’est là que l’on passe à l’échelle. C’est un avantage si vous avez passé 15 ans à maîtriser cet art et que vous disposez d’une équipe d’analyse de données. Heureusement, nous l’avons… alors discutons-en.