Mes clients devront-ils payer des frais à la douane ?

Que ton client doive ou non payer des frais à la frontière dépend du pays de destination. Lorsqu’ils s’appliquent, ces frais correspondent à la taxe de vente du pays concerné, mais on les appelle souvent frais de douane, droits de douane, frais d’importation, droits, taxes à l’importation ou frais d’import.

Voici comment cela fonctionne :