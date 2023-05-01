Mes clients devront-ils payer des frais à la douane ?

Que ton client doive ou non payer des frais à la frontière dépend du pays de destination. Lorsqu’ils s’appliquent, ces frais correspondent à la taxe de vente du pays concerné, mais on les appelle souvent frais de douane, droits de douane, frais d’importation, droits, taxes à l’importation ou frais d’import.
Voici comment cela fonctionne :
- Les commandes expédiées vers les États-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni ne sont pas taxées à la frontière
- Pour les autres pays du monde, cela dépend de la valeur de l’envoi. Au-delà d’un certain montant, la taxe de vente du pays s’applique. Tu peux consulter ces seuils en cliquant sur ce lien