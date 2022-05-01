Les meilleurs templates de site pour vendre son art en ligne

En résumé

Nous te conseillons de lire cet article en entier pour découvrir nos conseils sur le choix du meilleur template pour ta boutique d'art en ligne. Mais si tu cherches une réponse rapide, la voici :

Pour commencer

Si tu es un artiste indépendant, tu es au bon endroit pour trouver d'excellentes recommandations de templates de site ! Si tu es une galerie, ou si ton site présente le travail de plusieurs artistes, consulte plutôt notre article complémentaire : Les meilleurs templates de site pour une galerie qui vend de l'art en ligne.

Avant de continuer, garde en tête que les couleurs, les polices et les styles de boutons d'un template peuvent être modifiés pour correspondre à ton univers. Essaie donc de voir au-delà et concentre-toi sur la structure du site, les pages disponibles et les façons d'organiser ton contenu. Les proportions des images peuvent aussi être modifiées, et nous t'expliquons comment faire dans cet article.

Cela dit, souviens-toi que ces templates sont beaux parce qu'ils ont été conçus avec un style précis en tête. Au moment de choisir, demande-toi donc comment l'esthétique du template tiendra si tu changes les couleurs, les polices, les tailles de texte, les styles de boutons, les proportions des images, etc. C'est pour cette raison qu'il est conseillé de choisir un template proche du résultat final que tu souhaites.

Si tu n'es pas très à l'aise avec le design, nous te conseillons de choisir dans cette liste un template proche de ce dont tu as besoin, puis de faire appel à un designer pendant 1 à 2 jours pour t'aider à l'adapter de façon cohérente.

Le choix de la plateforme

Si tu n'es pas encore inscrit sur une plateforme et que tu hésites, voici notre avis :

Shopify est la meilleure plateforme dans l'ensemble, et plus précisément avec le thème Highlight. Cette combinaison a tout ce qu'il te faut, et plus encore, pour une boutique et un site en ligne parfaits. On entre dans les détails tout au long de cet article.

Nous pensons que Squarespace est une excellente option pour l'artiste indépendant : la plateforme propose de nombreux designs épurés et élégants prêts à l'emploi, et permet de regrouper tes images ou tes œuvres par catégories dans la boutique. Les sites disposent de pages portfolio et projets, de beaux designs de blog, et le tunnel d'achat de la boutique est assez simple lui aussi.

Il faut toutefois préciser que tu peux faire tout cela sur Shopify également, et même davantage. Shopify et Squarespace sont deux systèmes « plug and play », vraiment faciles à utiliser pour tout le monde. Shopify est le leader incontesté de l'e-commerce, avec des options de paiement bien meilleures qui réduisent les frictions pour tes acheteurs, des fonctionnalités de gestion et de traitement des commandes supérieures, et plus d'intégrations de canaux de vente comme TikTok, Instagram, etc. Si tu as besoin d'une architecture de site plus complexe, par exemple pour présenter des collections de plusieurs façons, Shopify est là aussi en tête.

WordPress et WooCommerce offrent beaucoup plus de choix en matière de templates. Contrairement à Shopify et Squarespace, WordPress est open source : tu peux construire un site de A à Z avec très peu de restrictions. Si tu n'es pas à l'aise avec le code, il existe aussi une foule de développeurs web qui t'aideront à faire des adaptations pour un coût minime.

Au final, c'est à toi de décider ce qui te convient le mieux. Les avis exprimés ici sont personnels, et nous aimons toutes ces plateformes pour des raisons différentes. Shopify et Squarespace sont au même prix, environ 28 € par mois, pour les fonctionnalités e-commerce dont tu as besoin en tant qu'artiste indépendant. WooCommerce est open source, donc moins cher. Sur toutes les plateformes, tu paieras des frais de paiement par carte à chaque vente de tirage ; la comparaison de ces frais dépasse le cadre de cet article.

Templates recommandés pour Shopify

Option 1 : Highlight

Nous adorons le thème Highlight. Il est épuré et minimaliste, avec de superbes effets de parallaxe au défilement qui donnent au site une vraie impression de qualité. Il est fluide, bien construit et polyvalent. Tu peux organiser ton travail en différentes collections et le filtrer de plusieurs façons. Il propose aussi des pages éditoriales, visibles dans la démo du template ci-dessous. Enfin, nous aimons la liberté avec laquelle les images sont disposées : on évite l'effet grille que choisissent beaucoup de templates, ce qui donne davantage l'impression d'une galerie d'art. Et aucun problème si les proportions varient d'une image à l'autre. Voici un rapide aperçu vidéo :

Ce thème a une forte personnalité graphique et n'a rien de fade ; il ne plaira donc pas à tout le monde. À 250 $, ce n'est pas le template le moins cher, mais pour nous l'investissement en vaut la peine. C'est le sommet en matière de conception et de construction de template, et nous pensons que l'augmentation du taux de conversion qui en découle remboursera cet investissement plusieurs fois dès la première année. Au final, ce template a tout ce dont tu as besoin et c'est notre recommandation n° 1. Avec lui, tu auras une superbe boutique d'art en ligne !

Option 2 : Studio

Vient ensuite un template que nous recommandons aussi aux galeries, et celui-ci est gratuit ! L'avantage d'un template qui convient aussi à une galerie, c'est qu'il fonctionne à merveille dans les deux cas. Si certaines pages sont superflues pour toi en tant qu'artiste indépendant, elles sont faciles à désactiver et pourront te servir plus tard. Studio est un template décontracté, légèrement décoratif. Voici quelques-unes de ses fonctionnalités :

La page d'accueil a un rendu propre et épuré qui laisse parler les images

Des panneaux colorés permettent de mettre un projet particulier en avant

Et il y a de belles options éditoriales pour contextualiser ton travail, ce qui, comme nous le répétons régulièrement, est essentiel pour susciter l'intérêt des collectionneurs.

On trouve aussi ces excellents CTA (boutons d'appel à l'action) sur la page d'accueil :

Qui peuvent mener vers des pages de contenu pour une contextualisation plus approfondie :

Avec de très bonnes options d'éléments éditoriaux.

Enfin, les pages produit sont simples et agréables. Si tu es photographe, il est possible de modifier le CSS pour que les images, partout sur le site, s'affichent dans leurs proportions d'origine plutôt que d'être recadrées et contraintes dans une grille uniforme comme ci-dessous. C'est important pour les artistes dont les œuvres ont des formats variés, par exemple les photographes qui travaillent à la fois en paysage et en portrait, ce qui est presque toujours le cas.

Templates recommandés pour Squarespace

Option 1 : Talva

Le template Talva propose des pages portfolio en mosaïque pour des images aux proportions variables, ce qui est parfait. Il est épuré et facile à lire, avec une belle typographie ; les images sont affichées en grand et passent en plein écran au clic. La page d'accueil se concentre uniquement sur les images, et les pages projets disposent d'une page de présentation qui liste tous tes projets. Chaque page peut être enrichie de blocs supplémentaires pour ajouter du contenu.

Par défaut, les pages boutique et portfolio utilisent des conteneurs d'image carrés : le template recadrera donc tes images si elles ne sont pas carrées. Nous te conseillons d'éviter cela en affichant les images dans leurs proportions natives, c'est-à-dire sans recadrage. Pour cela, dans ton compte Squarespace, ouvre Design > CSS personnalisé et colle le code suivant :

.products-flex-container > .list-grid > .grid-item > .grid-image .grid-image-cover { object-fit: contain !important; } .ProductItem-gallery-slides .ProductItem-gallery-slides-item-image { object-fit: contain !important; } .portfolio-grid-basic > .grid-item > .grid-image img { object-fit: contain !important; }

Note que ce code peut varier légèrement d'un template à l'autre, mais toute personne ayant des notions de CSS saura l'adapter.

Voici le template en action, avec la page d'accueil, le portfolio, la page projets et la boutique.

Sur la page de détail du produit, c'est-à-dire quand tu es sur la page principale de la boutique et que tu cliques sur un produit pour choisir la taille du tirage, tu dois modifier le réglage pour choisir l'option carrousel :

La raison : le template change automatiquement les images d'aperçu pour afficher la bonne mise en situation murale selon la taille de tirage sélectionnée dans le menu déroulant.

Remarque : nous avons ajouté l'image « hero » de la page d'accueil via l'un des blocs prédéfinis :

Elle n'était pas préchargée dans le template. Il est important, sans être absolument indispensable, de pouvoir adapter ton template avec des blocs prédéfinis, mais fais attention à ne pas laisser le design s'éloigner de l'équilibre soigné qu'il a à l'installation. En cas de doute, tu peux payer 1 à 2 jours de travail à un designer pour t'aider à ajouter des sections et faire les ajustements nécessaires.

Option 2 : Stanton

Comme alternative, nous aimons aussi Stanton, qui offre les mêmes fonctionnalités, mais dont la page d'accueil laisse plus de place aux informations sur chaque projet. Cela lui donne un style et une ambiance plus éditoriale. Les mêmes ajustements CSS peuvent être appliqués pour éviter que les images soient recadrées. Regarde le style de la page d'accueil ici :

Templates recommandés pour WooCommerce / WordPress

Quand tu choisis un site WordPress, la partie e-commerce (paiement, produits, base de données des commandes, etc.) est gérée par WooCommerce. Tu achètes donc un thème WordPress pour l'ensemble de ton site, qui peut inclure ou non une partie boutique. S'il en inclut une, la plupart des thèmes WordPress sont conçus pour fonctionner avec WooCommerce. Sinon, ou s'il n'a pas les bonnes fonctionnalités, tu peux te procurer un thème WooCommerce pour la partie boutique.

Nous adorons WordPress pour sa flexibilité, mais il est plus difficile à utiliser. Il est moins « plug and play » que Shopify ou Squarespace. En revanche, il te permet de construire un site de A à Z et de l'adapter exactement à tes besoins.

Option 1 : ART

Nous aimons beaucoup le template ART, que nous recommandons aussi aux galeries. Comme son nom l'indique, ce template polyvalent propose une version préconstruite pour les artistes. Le design est épuré, élégant, et met vraiment tes images en valeur. Il offre aussi d'excellentes fonctionnalités comme les viewing rooms, les pages éditoriales et un blog qui te permet de contextualiser ton travail. Pour démarrer, choisis simplement le template ART et utilise la version appelée Art Gallery, puis supprime les pages dont tu n'as pas besoin.

Tu peux aussi partir de la version appelée Design Agency, dont certaines pages mettent vraiment les images en valeur et disposent le texte autour d'elles avec élégance. Tu peux ensuite ajouter des pages issues des autres versions du thème pour créer exactement ce que tu veux.

Option 2 : Elegant

Notre deuxième recommandation pour WordPress est le template Elegant, qui porte bien son nom ! Il donne à tes images un rendu élégant, différent du minimalisme fine art du template ART ci-dessus. Il propose aussi de nombreux modèles de pages, pour assembler exactement ce dont tu as besoin.

Tu voudras peut-être réduire la taille de l'en-tête, qui prend beaucoup de place, mais son principe est d'y placer une image et de superposer le texte par-dessus. Pour cela, choisis une image très claire ou très sombre, puis place un texte contrasté par-dessus. Attention : choisis une image qui n'entre pas en conflit avec le texte, comme dans l'exemple fourni :

L'essentiel est de lancer quelque chose le plus vite possible, puis d'améliorer le contenu au fil du temps. Crois-nous : après littéralement 1 000 sites construits, on peut t'assurer que tu n'auras jamais besoin de tout le contenu que tu imagines au départ. Si tu commences par là, tu perdras ton temps.

Le plus important, c'est de passer à l'action avec un plan clair. C'est pour ça que nous avons écrit notre plan en 3 jours pour lancer ta boutique d'art ! Va le lire, et lance ta nouvelle boutique !