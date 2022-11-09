Puis-je personnaliser mes produits dans ma boutique en ligne ?

Découvrir quels éléments d’un produit peuvent être modifiés une fois qu’il a été importé dans votre boutique e-commerce depuis theprintspace/creativehub.

Personnaliser votre produit dans Shopify

Une fois que vous aurez importé vos produits dans Shopify, ils seront prêts à être mis en vente.



À ce stade, vous pouvez contrôler entièrement la personnalisation du listing du produit dans Shopify. Vous avez notamment la possibilité de modifier le nom, la description, les photos et le prix.

Important – merci de noter les points suivants :