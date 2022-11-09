Puis-je personnaliser mes produits dans ma boutique en ligne ?

Découvrir quels éléments d’un produit peuvent être modifiés une fois qu’il a été importé dans votre boutique e-commerce depuis theprintspace/creativehub.
Personnaliser votre produit dans Shopify
Une fois que vous aurez importé vos produits dans Shopify, ils seront prêts à être mis en vente.
À ce stade, vous pouvez contrôler entièrement la personnalisation du listing du produit dans Shopify. Vous avez notamment la possibilité de modifier le nom, la description, les photos et le prix.
Important – merci de noter les points suivants :
- Prix : si vous changez le prix de vente dans Shopify, le coût du tirage que nous vous facturerons restera le même. Vous avez la possibilité de baisser le prix de vente au-dessous du montant que nous facturons pour l’impression, ce qui signifie que vous pourriez perdre de l’argent sur les ventes. En tant que vendeur, c’est à vous de gérer vos marges.
- Éditions limitées : si vous avez activé l’option édition limitée dans creativehub, elle s’affichera en tant que « quantité de stock disponible » sur Shopify. Les quantités sont synchronisées, donc quand vous vendrez un tirage en édition limitée, le stock diminuera sur Shopify et une édition limitée sera comptabilisée dans creativehub.
La « quantité de stock disponible » n’est pas verrouillée dans Shopify. Si vous modifiez ce chiffre, la quantité dans creativehub ne changera pas. C’est la responsabilité du vendeur de s’assurer que la quantité de stock de sa boutique en ligne reflète les données entrées dans creativehub.
Si vous avez effectué un changement par erreur, une nouvelle importation du produit viendra réinitialiser la quantité de stock disponible pour s’aligner sur ce qui est enregistré dans creativehub.
- Code SKU : De même, le code SKU n’est pas verrouillé. Si un code SKU est modifié, le produit correspondant ne sera alors plus identifié comme un produit creativehub.
Veuillez noter que nous ne pourrons pas traiter la commande si le code SKU est modifié.
Si vous changez un code par erreur, il vous faudra alors supprimer le produit associé : une nouvelle importation recréera le produit avec son code SKU d’origine, afin qu’il soit identifié comme un produit creativehub.