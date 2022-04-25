Certificats d’authenticité et signatures numériques
Nous assurons le suivi de vos tirages en édition limitée et joignons un certificat d'authenticité à la commande. Pour ajouter une touche personnelle, vous pouvez faire inclure une signature numérique sur le tirage.
Pour réussir dans le dropshipping d’art en ligne, il faut que vous parveniez à livrer des tirages d’art à vos clients à un coût raisonnable, tout en leur garantissant que les œuvres d’art qu’ils ont achetées sont authentiques. Le défi consiste donc à procurer une expérience personnalisée à votre clientèle tout en profitant de l’automatisation que permet un service d’impression à la demande. Ayant réalisé plus de 100 000 commandes de dropshipping, nous savons exactement comment il faut s’y prendre et nous avons intégré les options indispensables dans notre logiciel, à votre intention.
Certificats d’authenticité
Assurez le suivi des tirages en édition limitée et livrez un certificat d’authenticité avec chaque commande en édition limitée. La quantité en stock est synchronisée avec votre boutique pour que vous ne soyez jamais à court. Choisissez parmi 5 modèles de certificats soignés.
Offrez à vos acheteurs l'expérience d'un achat en galerie d’art en ajoutant une signature numérique à vos œuvres. Elle sera presque identique à une signature originale et vous aurez la possibilité de la positionner. Incluez-la à un tirage en édition limitée ou ouverte.
Notre logiciel facilite le suivi des éditions limitées. Vous attribuez des numéros d'édition à vos tirages qui sont synchronisés avec la quantité en stock de votre magasin. Au fur et à mesure que vous vendez, les numéros d'édition sont cochés. Lorsque le stock est épuisé, le tirage est automatiquement retiré de la vente.
01.
Déterminez le nombre de tirages dans votre compte
02.
À mesure que vous vendez, les numéros d’édition sont cochés
03.
Quand une édition limitée est épuisée, le tirage est retiré de la vente.
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« J'ai confié la production de mes tirages photo argentiques à Printspace il y a quelques années après avoir comparé différents prestataires, car j'ai été impressionné par la rapidité de leur production, la qualité hors pair de leurs tirages et leur service convivial.»