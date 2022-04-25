Pour vendre votre art en ligne, il vous faut d’authentiques œuvres d’art, une reproduction cohérente des couleurs et la garantie d’une expérience client de qualité. Vous pouvez faire appel à nous en toute confiance : des artistes renommés du monde entier utilisent nos services d'impression à la demande.
Offrez à vos clients un produit exceptionnel grâce à un choix de 11 papiers photo et Fine Art de qualité professionnelle et de cadres prédéfinis.
Art Par Niki Usagi & Javi Lorbada
Ilford Cotton Textured
Canson Baryta
Epson Semi Gloss
Hahnemühle Bamboo
Hahnemühle Pearl
Hahnemühle Photorag
German Etching
Fuji Mat
Fuji Brillant
FujiFlex
Fuji Pearl
Hahnemühle Photorag
Hahnemühle Pearl
Epson SemiGloss
Impression Fine Art
Ilford Cotton Textured
Le papier Ilford Cotton Textured est un papier Fine Art à la texture prononcée. Il offre une densité des noirs et un rendu des couleurs exceptionnels, avec une texture qui retient l'encre et accroche la lumière.
Il est recommandé aux artistes pour la reproduction de couleurs vives et fluorescentes et pour les images très contrastées. Sa base reproduit des blancs purs et des noirs profonds, tandis que le revêtement lisse et satiné sublime le détail et la définition des images.
Composé de 90 % de fibres de bambou et 10 % de coton, c'est l'option la plus durable de notre gamme. Doté d’une surface lisse et d'une couleur naturellement chaude et dépourvu d'azurants optiques, cet authentique papier Fine Art offre une résistance au vieillissement optimale.
Avec sa texture lisse évoquant une peau d’orange et sa base d’un blanc éclatant, il produit des images en noir et blanc très naturelles et reproduit des couleurs vibrantes avec beaucoup de détails. C’est un papier apprécié des photographes.
La finition ultra mate du papier Photo Rag de Hahnemühle en fait l’un des préférés des illustrateurs et artistes professionnels pour leurs tirages Fine Art. Ce papier classique offre des noirs intenses, une reproduction homogène des couleurs et un rendu parfait des détails.
Le German Etching de Hahnemühle est un papier épais d’un blanc légèrement chaud, au grain velouté exceptionnel. Il produit des impressions Fine Art riches et contrastées, aux couleurs intenses et aux noirs profonds : en effet, grâce à sa texture, il peut absorber plus d’encre et capturer la lumière.
Le papier Fuji Pearl offre une finition brillante et métallisée unique. Les couleurs acquièrent des reflets métalliques qui confèrent aux tirages photo un effet tridimensionnel. Ce papier haut de gamme rehausse les demi-teintes et les tons clairs et accentue la luminosité avec un effet irisé.
La finition ultra mate du papier Photo Rag de Hahnemühle en fait l’un des préférés des illustrateurs et artistes professionnels pour leurs tirages Fine Art. Ce papier classique offre des noirs intenses, une reproduction homogène des couleurs et un rendu parfait des détails.
Avec sa texture lisse évoquant une peau d’orange et sa base d’un blanc éclatant, il produit des images en noir et blanc très naturelles et reproduit des couleurs vibrantes avec beaucoup de détails. C’est un papier apprécié des photographes.
Le choix de prédilection des artistes, illustrateurs, peintres, graphistes et photographes.
Photographic art
Pour apprécier les différences entre les papiers photo professionnels et les papiers Fine Art, commandez l'un de nos packs d'échantillons d'impression à prix modique.
Pack d'échantillons de papiers d'art
Notre pack d'échantillons d'illustrations contient une sélection de magnifiques images dessinées et peintes à la main, représentant une variété de couleurs et de thèmes, présentées sur le papier que nous jugeons le plus adapté aux teintes, à l'ambiance et aux détails.
Choisissez parmi nos cadres prédéfinis aux formats A, en noir, blanc ou finition chêne. Si votre image ne correspond pas à un format A, nous pouvons découper un passe-partout disponible en trois couleurs. Nous plaçons ensuite l’œuvre dans le cadre, prête à être accrochée au mur par votre client.
Plus de 20 % des acheteurs d’art en ligne achètent des œuvres encadrées, et donc, si vous ne proposez pas cette option dans votre boutique, vos ventes seront plus faibles.
Il y a 3 étapes très simples pour choisir le cadre et rendre disponible dans votre boutique un produit d’art complet, prêt à être accroché.