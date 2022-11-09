Comment vendre mon art en ligne avec theprintspace

Ce qu’il faut savoir pour vendre vos œuvres en ligne par l’intermédiaire de creativehub et d’un e-commerce personnalisé.

Notre plateforme de vente d’art en ligne

Afin de vous éviter le stress d’avoir à mettre en place et à gérer des ventes d’art en ligne, nous avons connecté notre système d’impression à la demande, creativehub, avec les principales plateformes e-commerce telles que Shopify et Etsy. Et 5 nouvelles intégrations sont en cours de développement pour un lancement prévu début 2022.

Cela vous offre la possibilité de vendre des tirages d’art dans votre boutique en ligne, et pour chaque vente effectuée, nous assurons la production et la gestion de la commande ainsi que l’expédition à votre client.

Un exemple de boutique en ligne

Découvrez ici une boutique e-commerce live.

Le traitement des commandes

Une fois que vous avez vendu un tirage dans votre boutique Shopify, nous prenons en charge toute la logistique qui s’ensuit.

Nous imprimons vos commandes dans notre imprimerie Fine Art et labo photo professionnel, et nous les expédions à vos clients en y joignant un certificat d’authenticité imprimé avec votre signature.

Cela signifie que vous serez plus libre de vous consacrer à votre art et à la promotion de votre boutique en ligne.

Commencez à vendre avec creativehub

Vous êtes intéressé ? Pour vous lancer, rien de plus facile : consultez l’article qui suit, laissez-vous guider, et vous serez prêt à vendre vos œuvres en ligne en un rien de temps !

7 étapes pour commencer à vendre votre art en ligne avec Shopify