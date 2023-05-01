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Quels formats de cadres standard pour le dropshipping ?

Le tableau ci-dessous liste les formats disponibles pour le dropshipping de tirages d’art :

Ratio d’aspectFormat A cm (l) cm (h) pouces (l) pouces (h)
1:1.41A42129,711,78,3
4:5283511,013,8
1:1.41A329,74216,511,7
1:1303011,811,8
3:4304011,815,8
2:3304511,817,7
1:1404015,815,8
4:5405015,819,7
2:3406015,823,6
1:1.41A2425923,416,5
1:1505019,719,7
1:1.41A1598433,123,4
3:4608023,831,5
5:77010027,639,4

Pour connaître le prix de ces cadres, lis cet article. Pour en savoir plus sur la marque et les matériaux des cadres, lis cet article.

Mis à jour le octobre 2026

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