Comment choisir les formats de tes tirages d’art en ligne

Quand il s’agit d’acheter de l’art en ligne, la majorité des achats sont faits avec l’intention d’exposer l’œuvre chez soi, et cette proportion est encore plus forte pour les achats d’art en ligne. Il est donc important de considérer deux points pour vendre de l’art en ligne et encourager les ventes : proposer tes tirages encadrés, et les proposer dans plusieurs formats.

Proposer plusieurs formats pour encourager les ventes

Proposer à tes clients une gamme de formats peut augmenter la probabilité d’achat. Cependant, cette gamme doit rester cohérente avec le sujet et le style de l’œuvre, plutôt que de simplement proposer 10 formats du très petit au très grand.

Par exemple, concernant le sujet : l’œuvre est-elle complexe ou très détaillée ? Si oui, elle sera mise en valeur dans un format moyen à grand, afin que les détails restent visibles à une certaine distance. Pour le portrait, nous conseillons en général d’éviter de représenter les personnes plus grandes qu’en réalité. En d’autres termes, il existe une relation entre le format et le sujet. Réaliser des tirages d’essai dans les formats que tu souhaites proposer peut t’aider : tu comprendras ainsi parfaitement comment ton œuvre fonctionne à différentes échelles. Bien sûr, le client n’a pas cette possibilité. C’est pourquoi, lorsque tu utilises theprintspace pour vendre ton art, nous générons automatiquement des visuels à l’échelle montrant le rendu du tirage sur un mur, pour aider le client à faire son choix !

Proposer des tirages d’art prêts à encadrer

Proposer plusieurs formats soulève quelques questions précises : quelle unité de mesure utiliser (pouces, centimètres ou formats A), et comment échelonner ta gamme de formats vers le haut ou vers le bas. Nous recommandons une solution qui a prouvé maintes fois qu’elle encourage les achats : proposer tes œuvres dans des formats prêts à encadrer.

Le système métrique (cm/mm) est officiellement en usage dans le monde entier, à l’exception de trois pays. Le Royaume-Uni, bien qu’il ait officiellement adopté le système métrique, utilise encore couramment les unités impériales, ce qui en fait un cas un peu à part. Comme la portée potentielle en ligne est mondiale, choisir le système métrique te permettra de proposer au plus grand nombre d’acheteurs possible des œuvres faciles à encadrer. Nous te suggérons de rechercher en ligne les cadres standard disponibles dans la région de ton marché cible principal. Beaucoup de gens achètent leurs cadres sur Amazon, alors commence par là.

Si tu choisis de proposer ton art dans des formats adaptés aux cadres standard, tu peux utiliser notre service de dropshipping de tirages d’art, qui permet d’inclure un cadre standard dans la commande. Si tu ne vends que le tirage, pense à le préciser dans la description du produit. Pour t’aider, voici ci-dessous notre tableau des formats de cadres les plus courants pour chaque système de mesure :

Comment theprintspace peut t’aider à vendre ton art en ligne

Vendre tes tirages d’art en ligne avec theprintspace via ta propre boutique en ligne te permet de te concentrer sur la création, la curation et la promotion de tes contenus, pendant que nous nous occupons de la production des tirages et du traitement des commandes. Difficile de faire plus simple !