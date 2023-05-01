Guide 101 : checklist marketing pour ta boutique de tirages

Dans notre guide 101 du marketing des ventes de tirages, nous t’avons montré comment mener une campagne marketing de 14 jours pour lancer ta boutique d’art et commencer à vendre. Cet article sert de checklist d’accompagnement, pour que tu puisses avancer méthodiquement dans les tâches et te donner toutes les chances d’engager ton public et de réussir ce lancement.

N’oublie pas : il est fort possible que tu aies déjà réalisé certaines de ces tâches et créé une bonne partie de ces contenus. Si c’est le cas, mets-toi au travail pour les réutiliser sur différents canaux. Ce qui compte dans tous ces contenus, c’est de communiquer tes motivations en tant qu’artiste, ton message, des détails sur les œuvres et sur les tirages.

Plan de lancement sur 14 jours

Checklist

Voici le lien vers la checklist. Copie le fichier dans ton compte Google Drive, ou télécharge-le et imprime-le pour cocher les actions au fur et à mesure.

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