Pourquoi mon produit affiche des unités métriques et impériales ?

Selon l’endroit où tu te trouves, toi ou ta clientèle, tu peux utiliser des systèmes de mesure différents : le système métrique (mm) ou le système impérial (pouces).

Pour répondre aux besoins de nos utilisateurs dans le monde entier, nous te permettons de définir les formats de tes tirages dans le système métrique ou impérial.

Lorsque tu importes tes produits, nous indiquons les deux systèmes de mesure. Tu peux facilement modifier cela en éditant la fiche directement dans ta boutique. Par exemple :

Note que si tu as créé ton site e-commerce avec Etsy, tu dois choisir le système de mesure dans creativehub avant d’importer les produits sur ton site. Si tu veux le changer par la suite, tu devras supprimer le produit et le réimporter dans ta boutique.