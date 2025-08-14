Transformez « peut-être un jour » en « vendu aujourd’hui »
Une boutique d’art en ligne a besoin de trois choses : simplicité, bonnes infos, et effet « waouh ». Sinon, le trafic part et ne revient pas, vous perdant des collectionneurs. Travaillons ensemble pour bien faire.
Le trafic de votre boutique est précieux, ne le gaspillez pas
Si vous générez du trafic vers votre boutique d’art, c’est déjà une réussite dans le monde saturé de distractions d’aujourd’hui. Cependant, selon des études sur les boutiques en ligne, 70 % des visiteurs ne réalisent aucun achat et ne reviennent jamais. C’est pourquoi il est essentiel de convertir le plus grand nombre possible de nouveaux visiteurs en acheteurs ou en abonnés à votre newsletter.
C’est là qu’intervient l’optimisation du taux de conversion (CRO). La clé d’une bonne CRO réside dans une information claire, un design soigné, la simplicité et un sentiment d’urgence. Les artistes qui collaborent avec nous bénéficient de nos deux décennies d’expérience dans ce domaine.
Voici quelques tactiques auxquelles nous croyons:
1
Des pages conçues pour vendre
Nous avons conçu nos propres modèles de pages Shopify en nous appuyant sur des années d’expérience ainsi que sur de nombreux tests A/B et données.
2
De belles images qui stimulent les ventes
En e-commerce, nous suivons toujours la règle : « les gens achètent ce qu’ils voient ». Il est donc essentiel de présenter les produits de manière attrayante grâce à des visuels soignés, accompagnés de descriptions à la fois informatives et évocatrices.
3
Un résultat final testé et amélioré
Titres, mises en page, appels à l’action, design des pages — chaque détail est testé et mesuré pour son impact sur les ventes.
Leaders de l’art
Fiable pour le monde de l’art depuis 2007
Quand le marché de l’art est devenu numérique, nous avons été les premiers et restons les leaders. De la production d’art en ligne au tirage à la demande, notre expertise aide les artistes à vendre, bâtir leur marque et durer.
Pour développer des relations solides avec les collectionneurs, vous devez proposer des produits qui rendent justice à vos œuvres et qui émerveillent les acheteurs lorsqu’ils les reçoivent.
Avec plus de deux décennies d’expérience, nous savons quels produits vous proposer et comment les positionner en termes de prix. Cette expertise durement acquise est précieuse — utilisons-la pour développer vos ventes dès aujourd’hui !
Notre processus
De grandes boutiques, de grands produits, de grandes données !
La boutique est l’étape finale, cruciale pour établir des ventes d’art en ligne solides. Vous avez besoin d’un excellent design, de produits qui séduisent vos abonnés aux bons prix, avec une présentation parfaitement adaptée. Comment savoir si tout est correct ? En comparant vos données avec des références éprouvées.
1. Comprenez votre audience
Qui sont vos abonnés ? D’où viennent-ils ? Qu’est-ce qui les motive ? Le savoir est la première étape.
2. Élaborez votre stratégie produit
Nous recommandons une gamme de produits adaptés à votre travail, à votre audience et à la marque que vous souhaitez créer.
3. La présentation fait toute la différence
Un design élégant, des textes inspirés par la science du comportement, et un storytelling produit qui captive et convertit.
4. Mesurez, comparez, améliorez
Nous comparons vos résultats à nos données de référence, identifions ce qui fonctionne et optimisons en continu pour un succès encore plus grand.
Prêt à dynamiser votre boutique ?
Si vous êtes sérieux à l’idée de libérer le potentiel de votre art, vous avez besoin d’une équipe qui comprend le secteur et dont l’objectif est de vous aider à y parvenir. Discutons-en.