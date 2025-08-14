Optimisation du Taux de Conversion

Si vous générez du trafic vers votre boutique d’art, c’est déjà une réussite dans le monde saturé de distractions d’aujourd’hui. Cependant, selon des études sur les boutiques en ligne, 70 % des visiteurs ne réalisent aucun achat et ne reviennent jamais. C’est pourquoi il est essentiel de convertir le plus grand nombre possible de nouveaux visiteurs en acheteurs ou en abonnés à votre newsletter.

C’est là qu’intervient l’optimisation du taux de conversion (CRO). La clé d’une bonne CRO réside dans une information claire, un design soigné, la simplicité et un sentiment d’urgence. Les artistes qui collaborent avec nous bénéficient de nos deux décennies d’expérience dans ce domaine. Voici quelques tactiques auxquelles nous croyons: