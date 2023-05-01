Dois-je importer un fichier différent pour chaque variante ?

Non, tu dois importer un seul fichier. Il doit s’agir de la version la plus grande et de la meilleure qualité que tu possèdes, en JPEG ou TIFF. L’application web creativehub redimensionnera automatiquement le fichier à la résolution optimale pour chaque variante de tirage que tu as créée, et l’imprimera lorsque tu recevras une commande. Le fichier n’est pas recadré : toutes les variantes de format auront donc les mêmes proportions que le fichier d’origine.

Tu peux aussi gérer les couleurs de ton fichier en lui attribuant le profil colorimétrique adapté au papier et au type d’impression de ton produit. Clique ici pour en savoir plus sur la gestion des couleurs.