Pourquoi mes produits ne s’importent-ils pas dans WooCommerce ?

Contrairement à nos autres intégrations comme Shopify et Squarespace, WooCommerce (WordPress) est un système open source auto-hébergé, c’est-à-dire un environnement moins contrôlé.

Notre service WooCommerce est pleinement fonctionnel, mais pour cette raison, certains réglages propres à ton site WordPress peuvent entrer en conflit avec notre processus d’import de produits.

Si tu n’arrives pas à importer des produits, essaie ce qui suit :