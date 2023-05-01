Pourquoi mes produits ne s’importent-ils pas dans WooCommerce ?

Contrairement à nos autres intégrations comme Shopify et Squarespace, WooCommerce (WordPress) est un système open source auto-hébergé, c’est-à-dire un environnement moins contrôlé.
Notre service WooCommerce est pleinement fonctionnel, mais pour cette raison, certains réglages propres à ton site WordPress peuvent entrer en conflit avec notre processus d’import de produits.
Si tu n’arrives pas à importer des produits, essaie ce qui suit :
- Importe tes produits en décochant l’option « Shipping rates ». Les tarifs de livraison prédéfinis de WooCommerce peuvent entrer en conflit avec nos profils de livraison. Une fois l’import effectué, tu peux modifier les frais de livraison comme tu le souhaites.
- Les plugins installés sur ton instance WordPress peuvent bloquer nos imports de produits. Désactive tous tes plugins et essaie d’importer un produit. Si cela fonctionne, réactive les plugins un par un pour identifier celui qui pose problème.
- Vérifie les permissions de ton serveur pour t’assurer qu’aucun réglage de sécurité ne bloque notre connexion. Le problème peut aussi venir de la façon dont ton installation gère les cookies ou les sessions.
- Si aucune de ces solutions ne résout le problème, demande conseil à un développeur WordPress.