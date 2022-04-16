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J’ai vendu un tirage, mais la commande n’apparaît pas

Lorsque tu réalises une vente dans ta boutique, nous en importons les détails et créons une commande à traiter dans ton compte creativehub le lendemain.

Pour vérifier que nous avons bien reçu une vente, attends un jour, puis connecte-toi à ton compte creativehub et va dans « Art store settings » > « Store fulfilment »

Si, après un jour d’attente, tu ne vois toujours pas la commande, vérifie les points suivants :

  1. Vérifie que ton compte creativehub est toujours connecté à ton site. Une cause fréquente de commandes non importées : l’utilisateur a déconnecté son compte creativehub par inadvertance
  2. Vérifie que les codes SKU des produits dans ta boutique correspondent à ceux de creativehub. Pour en savoir plus, clique ici
  3. La commande a-t-elle bien été passée via ton site, côté client ? Les commandes créées manuellement depuis l’administration de ta boutique ou via des applications tierces ne nous parviennent pas
  4. La commande a-t-elle été marquée comme payée « en espèces » ou en personne via un système de point de vente (POS) ? Ces commandes ne nous parviennent pas
  5. La commande a-t-elle été passée avec une option de livraison « retrait en personne » ou « retrait chez le vendeur » ? Ces commandes ne nous parviennent pas, car nous avons besoin de l’adresse de livraison du client final pour traiter la commande
  6. Si tu utilises Wix, assure-toi que tes produits ne sont pas regroupés dans des « Collections ». Les produits doivent se trouver uniquement dans la collection « All Products ». Une fois les produits retirés des autres collections, nous traiterons les commandes.

7. Si tu utilises Shopify, vérifie que tu n’as pas « archivé » la commande, car cela nous empêche de la récupérer dans notre système de production. Si c’est le cas, repasse simplement son statut à « open ». En savoir plus ici.


8. Si tu utilises Shopify, vérifie que tu n’as pas remplacé l’emplacement de traitement « Creativehub Fulfilment » par l’un des tiens.

9. Si tu utilises Shopify, l’article a-t-il été vendu via ton intégration Facebook Shop ? Si le statut de paiement n’est pas « Paid », nous ne traiterons pas la commande automatiquement. Tu peux le voir dans tes commandes Shopify, comme sur la capture d’écran ci-dessous. Passe simplement le statut de la commande à « Fulfilled » et nous la traiterons :

Si tu as bien suivi la procédure de configuration des produits, que ta boutique est connectée à ton compte creativehub et que ta commande n’apparaît toujours pas dans ton compte creativehub, alors contacte notre service client.

Mis à jour le octobre 2026

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