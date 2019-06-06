Le contrecollage d’une impression photo ou jet d’encre garantit une présentation impeccable et minimaliste qui accentue son impact. Dans une exposition comme dans une galerie, un tirage photo contrecollé invite le spectateur à se concentrer entièrement sur l'œuvre d’art.
Pour votre tirage d’art contrecollé, nous vous proposons une grande variété de supports, de l’Alu Dibond au Carton Plume en passant par le MDF et le Carton Qualité Musée.
Étapes
Le contrecollage sur mesure comporte 2 étapes clés
1. Support de montage
2. Fixations
Étape 1
Le support
Le contrecollage d’une impression Fine Art consiste à la coller à sec sur un support rigide, à l’aide d’une feuille adhésive qui n’altère pas le tirage. Maintenue parfaitement à plat, votre œuvre peut ensuite être directement accrochée au mur, ou bien elle peut être encadrée.
Guide du contrecollage sur Alu
Guide du contrecollage sur Dibond
Guide du contrecollage sur PVC
Guide du contrecollage sur Carton Plume
Guide du contrecollage sur Carton Qualité Musée
Guide du contrecollage sur MDF
Guide du contrecollage sous plexiglas
Alu
Un panneau d’aluminium de haute qualité allie extrême rigidité, résistance et élégance. Options de fixation : barres d’accrochage ou châssis rentrant.
Alu Dibond
Un panneau composite à base d’aluminium et de polyéthylène, à la fois léger et résistant. Options de fixation : barres d’accrochage ou châssis rentrant.
PVC
Un panneau en PVC (également connu sous les noms de Foamex ou Forex), dur et rigide, et d’une qualité exceptionnelle. Décliné en noir ou blanc. Option de fixation : velcro.
Carton Plume
Le carton plume (parfois appelé carton mousse) est léger, flexible et d’un bon rapport qualité-prix. Il est disponible en blanc. Options de fixation : velcro ou disques adhésifs.
Carton Qualité Musée
Discret et léger, ce carton sans acide de 2 mm d’épaisseur offre une option économique mais relativement peu rigide. Option de fixation : velcro.
MDF
Rigide et résistant avec un bon rapport qualité-prix, le MDF convient au contrecollage de tous les types de tirages d’art. Les bords sont peints en noir ou blanc, au choix. Options de fixation : barres d’accrochage ou fixations pour MDF.
Sous Plexi
Votre tirage est d’abord contrecollé sur du plexiglas, de l’alu ou de l’alu Dibond, puis monté sous une plaque de plexi transparent pour obtenir un look très contemporain. Option de fixation : avec châssis rentrant.
Support de montage:
Étape 2
Les fixations
En fonction du support choisi pour un tirage photo ou une impression jet d’encre contrecollée, il existe différentes options de fixations murales.
Découvrir nos options d’accrochage
Barres d’accrochage
Offrant une excellente option qualité-prix, ce système comporte deux barres de bois coupées en biais longitudinalement de façon à pouvoir s'emboîter. L’une est fixée au dos du support et l’autre vissée au mur. Elles conviennent pour un contrecollage sur alu, alu Dibond ou MDF.
Châssis rentrant en aluminium
Recommandé pour le contrecollage sur alu et alu Dibond, le châssis rentrant est léger, robuste et s’accroche facilement à l’aide de vis.
Velcro
Le ruban auto-agrippant permet un accrochage simple et rapide, idéal pour les expositions temporaires et les supports légers. Il convient donc parfaitement à un contrecollage sur PVC, carton plume ou carton qualité musée.
Fixations pour MDF
Le contrecollage sur MDF est le seul à permettre l’utilisation de clous pour l’accrochage. Anneaux en D et ficelle, attache crocodile, plaque de suspension à trou ou plaques de fixation murale : le choix vous appartient – mais il dépend aussi de la taille du tirage contrecollé.
Accessoires de fixation:
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