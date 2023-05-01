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Quels coûts sont inclus dans le montant « Your cost » ?

Lorsque tu configures les variantes de tes produits tirages dans creativehub, tu vois la colonne « Your cost ». Il s’agit du coût total de la variante, composé comme suit :

Inclus dans « Your cost »

Non inclus dans « Your cost »

Note que si tu utilises Shopify, ce montant est importé dans ton inventaire de produits Shopify. Il n’est pas visible par tes clients.

Mis à jour le octobre 2026

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