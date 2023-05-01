Quels coûts sont inclus dans le montant « Your cost » ?

Lorsque tu configures les variantes de tes produits tirages dans creativehub, tu vois la colonne « Your cost ». Il s’agit du coût total de la variante, composé comme suit :
Inclus dans « Your cost »
- Coût du tirage en dropshipping
- Coût du cadre en dropshipping
- Coût du certificat d’authenticité payant
- Coût de l’encart personnalisé
- Coût de l’emballage à ton image
Non inclus dans « Your cost »
Note que si tu utilises Shopify, ce montant est importé dans ton inventaire de produits Shopify. Il n’est pas visible par tes clients.