Quels coûts sont inclus dans le montant « Your cost » ?

Lorsque tu configures les variantes de tes produits tirages dans creativehub, tu vois la colonne « Your cost ». Il s’agit du coût total de la variante, composé comme suit :

Inclus dans « Your cost »

Non inclus dans « Your cost »

Note que si tu utilises Shopify, ce montant est importé dans ton inventaire de produits Shopify. Il n’est pas visible par tes clients.