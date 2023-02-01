Comment configurer les frais de livraison sur mon site ?

Comment ça marche avec Shopify et WooCommerce

Si tu veux importer nos tarifs de livraison et les utiliser comme frais de livraison facturés à tes clients, importe tes produits en cochant l’option « Add to shipping profile ».

Cela importe dans les paramètres de livraison de ton site des profils de livraison nommés « creativehub » dans Shopify et « Dropshipping [région] » dans WooCommerce.

Lors des imports de produits suivants, voici comment fonctionne l’option « Add to shipping profile » :

Si elle est cochée, le produit est rattaché à notre profil de livraison dans tes paramètres de livraison

Si elle est décochée, le produit est rattaché à tes paramètres de livraison généraux

Puis-je modifier les tarifs des profils de livraison une fois importés dans ma boutique ?

Oui, tu peux modifier les tarifs des profils de livraison comme tu le souhaites. Si tu veux changer ce que tu factures à tes clients pour la livraison, connecte-toi, ouvre tes paramètres de livraison, repère les profils de livraison creativehub et modifie-les. Cela change ce que tu factures à tes clients.

Une fois les profils de livraison importés dans ta boutique, nous ne les mettons plus à jour. La raison : la plupart du temps, nos clients choisissent leurs propres tarifs de livraison. Si tu veux réinitialiser les profils de livraison aux valeurs par défaut, supprime-les simplement de ton compte et réimporte un produit.

(Remarque concernant la baisse des tarifs de livraison d’avril 2024 : nous ne mettrons pas automatiquement à jour tes profils de livraison. Si tu souhaites que ces nouveaux tarifs apparaissent dans ta boutique, modifie manuellement les profils de livraison, ou supprime-les et réimporte-les. Quelle que soit l’option choisie, nous te facturerons bien les frais de livraison mis à jour lors du traitement des commandes.

Comment ça marche avec Squarespace, Etsy et Wix

Squarespace, Etsy et Wix ne nous permettent pas d’envoyer nos profils de livraison lors de l’import. Si tu utilises l’une de ces plateformes, tu dois donc configurer tes propres frais de livraison.

Au final, ce que tu factures pour la livraison ne dépend que de toi. Nous te recommandons toutefois de bien définir tes propres tarifs. Nous conseillons de facturer environ 15 € (15 £ / 19 $) pour la livraison de commandes de tirages seuls ou encadrés vers le Royaume-Uni, l’UE, les États-Unis, le Canada et l’EEE (Norvège, Suisse, Islande, Liechtenstein). Et environ 45 € (39 £ / 49 $) vers les autres pays (reste du monde).

Nous te conseillons ensuite de fixer les prix de tes tirages de façon à obtenir une marge moyenne d’au moins 60 à 65 %. Autrement dit, le bénéfice que tu réalises représente au minimum environ 60 à 65 % du chiffre d’affaires généré par chaque tirage vendu.

Vu autrement : ce que nous te facturons pour le tirage ou le cadre plus la livraison représente, au maximum, 35 à 40 % de ce que tu factures à ton acheteur pour le tirage ou le cadre plus la livraison.