Qu’est-ce que le DDP et comment prépayer les taxes clients ?

Tu peux choisir de prépayer les taxes à l’importation dans le pays de destination de tes envois. C’est ce qu’on appelle le DDP (Delivery Duty Paid, rendu droits acquittés). Cette option est disponible pour 6 pays : Australie, Canada, Norvège, Nouvelle-Zélande, Islande, Suisse. Pour en savoir plus sur les tarifs DDP, voir des exemples et comprendre comment ils sont facturés sur ta commande, lis cet article.

Pour activer le DDP, procède comme suit :