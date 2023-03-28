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Qu’est-ce que le DDP et comment prépayer les taxes clients ?

Tu peux choisir de prépayer les taxes à l’importation dans le pays de destination de tes envois. C’est ce qu’on appelle le DDP (Delivery Duty Paid, rendu droits acquittés). Cette option est disponible pour 6 pays : Australie, Canada, Norvège, Nouvelle-Zélande, Islande, Suisse. Pour en savoir plus sur les tarifs DDP, voir des exemples et comprendre comment ils sont facturés sur ta commande, lis cet article.

Pour activer le DDP, procède comme suit :

  1. Connecte-toi à ton compte creativehub et
  2. Va dans « Art store settings »
  3. Sélectionne « Pre-pay delivery duties » dans le menu de gauche
  4. Active les pays pour lesquels tu souhaites le DDP
Mis à jour le octobre 2026

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