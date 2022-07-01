Niveau 2 : guide 101 du marketing de ta boutique de tirages

La boutique de tirages de Pie Aerts

Félicitations, tu as créé la boutique d’art en ligne parfaite ! Dans ton parcours pour prendre le contrôle de ta carrière créative, tu viens de franchir une étape importante. Mais l’étape suivante, le marketing, est de loin la plus importante. Elle demande du travail, de la stratégie et de la concentration, mais l’objectif à portée de main est la liberté créative totale dans ta carrière. Ça vaut le coup, non ?

Nous sommes là pour t’aider à franchir cette étape, en commençant par le marketing du lancement de ta boutique. Alors, pourquoi nous écouter ? Parce que le traitement des ventes d’art en ligne est notre métier, et qu’au cours des 4 dernières années, nous avons vu une vague d’artistes transformer leur carrière créative. Et ce n’est pas qu’une question de chance. Ceux qui ont réussi ont appris et appliqué une stratégie marketing claire et reproductible.

Alors, prépare-toi un café et prends le temps de lire attentivement cet article. Il s’appuie sur des centaines de conseils marketing que nous avons vus fonctionner encore et encore chez des centaines d’artistes à succès, dont beaucoup réalisent plus de 100 000 $ de ventes de tirages d’art par an, et certains bien plus.

Nous te guidons étape par étape et te proposons un plan sur 14 jours avec des exemples de contenu pour chaque étape. À la fin, nous avons ajouté une checklist pour que tu puisses avancer méthodiquement dans les actions à mener et les cocher au fur et à mesure.

Lance une collection permanente, puis enchaîne avec une série de « drops » limités dans le temps

Les galeries d’art ont des collections permanentes et des expositions temporaires. La collection permanente attire de nouveaux publics. Les expositions temporaires apportent fraîcheur et intérêt. C’est ce qui fait revenir les gens.

Prends la Tate : 70 % est une exposition permanente. Les plus grands succès de Warhol, Hirst, Hockney. Les visiteurs qui viennent pour la première fois viennent pour ça, mais est-ce que ça te ferait revenir ? C’est là qu’interviennent les expositions temporaires de la Tate. Centrées sur des thèmes, des projets, des artistes, des époques, elles donnent aux gens une raison de revenir.

Nous avons constaté que les artistes qui réussissent le mieux leurs ventes adoptent cette approche pour leurs ventes de tirages et pour le marketing général de leur travail. Ils ont leur collection permanente, leurs plus grands succès en quelque sorte. Puis ils lancent périodiquement de nouveaux projets ou tirages. Tout comme pour les galeries d’art, ces projets ou drops de tirages ne sont pas de simples prétextes pour vendre des tirages : ce sont des séries ou des œuvres centrées sur les thèmes qu’ils explorent ou expriment dans leur travail. Vus dans leur ensemble, ces drops de tirages ou de projets montrent aussi la progression de la réflexion de l’artiste autour de sa pratique. Ce que nous voulons dire, c’est que ces drops doivent avoir leur propre campagne marketing ciblée et leur propre dynamique de vente de tirages.

Si tu adoptes la stratégie de commencer par une collection permanente, voici les avantages :

Ta collection permanente établit un style visuel et une identité de marque dans ta boutique. Elle offre aux nouveaux publics une porte d’entrée accessible pour acheter. Ton public existant n’a jamais eu l’occasion d’acheter. Il y a donc une demande latente. Comme lors de ta première visite à la Tate, ce sont les grands succès qu’ils veulent voir ! Tu te constitues une gamme de produits qui te sert de source de revenus toute l’année.

Si tu enchaînes ensuite avec une série de drops de projets ou de tirages, voici les avantages :

C’est un excellent moyen de donner un coup d’accélérateur à ta visibilité d’artiste et de le lier à des ventes de tirages. L’essentiel de ton travail marketing se fait par vagues concentrées, ce qui te laisse le temps de créer de nouvelles œuvres entre deux. C’est une bonne façon d’organiser ton travail et de le contextualiser.

Pourquoi quelqu’un achèterait-il mon art en ligne ?

Il existe 4 leviers d’achat :

La question n’est donc pas de savoir pourquoi les gens achètent, mais comment créer du contenu qui active ces leviers d’achat.

Le marketing, c’est de la communication

C’est un fait : nous sommes tous occupés et bombardés chaque jour d’un million d’informations. Si tu veux que ton art soit entendu, tu dois travailler pour que ça arrive.

Sur 100 artistes qui réussissent, 1 a simplement été « découvert » ; les 99 autres ont exécuté un plan marketing soigné, stratégique et détaillé pour y parvenir.

Le marketing peut se décomposer en ces éléments :

Ça a l’air simple, non ? Eh bien, ça l’est, à condition de bien s’y prendre. Il y a une formule.

Comme nous l’a confié l’astrophotographe reconnu et expert du marketing artistique Ian Lauer dans ce podcast, les gens doivent voir une œuvre 25 à 30 fois avant de l’acheter. C’est ton défi marketing, et dans les trois sections suivantes, nous te montrons comment le relever.

Marketing 101 : penser en campagnes

Tout expert marketing digne de ce nom te dira que pour obtenir des résultats, il faut travailler par campagnes. Une campagne, c’est simplement concentrer ta communication sur une période fixe, pour atteindre cet objectif de 25 à 30 expositions à ton travail.

Il existe des tas de formes de marketing digital, mais nous allons nous concentrer sur les trois plus importantes : les réseaux sociaux, l’e-mail et le référencement sur les moteurs de recherche. Combinées sur les 14 jours que nous détaillons dans cet article, elles te permettront d’adopter des tactiques de campagne pour lancer tes ventes de tirages.

Le marketing sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont ta principale méthode marketing. Ils mettent tout le monde sur un pied d’égalité pour communiquer directement avec son public.

L’e-mail marketing

L’e-mail est le canal idéal pour les ventes e-commerce. L’expert Chase Dimond explique que c’est parce qu’il est axé sur la conversion. Il est aussi moins cher, et tu en gardes davantage le contrôle.

Le référencement naturel (SEO)

Optimiser ton site pour les moteurs de recherche est une méthode marketing qui donne des résultats sur le long terme. C’est un vaste sujet, alors pour l’instant, contente-toi des bases que nous expliquons ici.

Marketing 101 : ton plan de lancement sur 14 jours

Bon, entrons dans le plan. Tu vas lancer tes ventes de tirages sur 14 jours. Cela ne te prendra pas toute la journée, mais tu voudras réserver 3 à 5 heures par jour pendant ces 14 jours pour te consacrer pleinement à sa réussite. Tu peux tout préparer à l’avance avec un outil de programmation pour les réseaux sociaux comme Later, et Mailchimp pour tes e-mails, puis t’installer confortablement et attendre que les ventes arrivent 🤞

L’important, c’est que tu consacres ce temps à planifier et à exécuter la communication autour de tes motivations d’artiste, de ton message, des détails de tes œuvres et de tes tirages. Ne perds pas de temps à emballer des tirages et à gérer le service client. C’est là que nous intervenons : avec la livraison dans le monde entier et les options d’emballage à ta marque, nous nous occupons de ta logistique.

Nous avons organisé ce plan de 14 jours dans l’ordre chronologique, avant et après le lancement de la vente de tirages, pour que ta conversation avec tes acheteurs suive un arc logique. Tout au long de cet arc, ton contenu doit s’adresser aux 4 leviers d’achat listés plus haut dans cet article. N’oublie pas : tu as peut-être déjà une bonne partie du contenu dont tu as besoin. Si c’est le cas, génial ! Ta tâche consistera à le réutiliser pour chaque canal. Voici à quoi ressemble ton arc narratif sur 14 jours :

Mise en place

Voici les tâches clés à accomplir. Nous les détaillons dans la checklist qui accompagne ce guide :

Jours 1 et 2 : commence par le pourquoi

Pourquoi fais-tu ce que tu fais ? Où le fais-tu ? Quelles sont tes motivations ou ta philosophie ? Comment tout cela nourrit-il ton art ? L’expliquer incitera les gens à te suivre et à s’investir sur le long terme. Voici quelques excellents exemples :

Ton « pourquoi »

Dans cette vidéo, Benjamin Hardman nous offre un aperçu brillant de son « pourquoi », en racontant son histoire et comment il s’est pris de passion pour les paysages d’Islande, le pays où il vit et crée aujourd’hui.

Ton « qui »

Impossible de se tromper sur le « qui » dans ce fantastique Reel Instagram de Victoria Rose Park. Victoria met sa personnalité drôle et charismatique au premier plan, ce qui crée un lien plus profond et plus personnel avec ses abonnés. Sa personnalité transparaît aussi dans ses œuvres, ce qui s’accorde très bien avec son contenu sur les réseaux sociaux et résonnera chez ses acheteurs au moment de choisir.

Ton « où »

L’atelier d’un artiste, ou même la rue si tu es photographe, joue un rôle clé dans le processus créatif. Montre aux gens ton environnement, l’endroit où tu crées et la façon dont il nourrit les œuvres que tu vends, pour tisser des liens plus profonds au fil du temps.

Cette série d’images de Joachim Lambrechts donne une idée claire de l’espace de création, du travail nécessaire pour réaliser les pièces et de la créativité de l’artiste lui-même. Elles dégagent une personnalité et un style bien affirmés.

Jours 3 à 5 : la boutique de tirages arrive

Lance le compte à rebours

Commence à communiquer sur le compte à rebours et le lancement de ta future boutique de tirages. Cela doit créer de l’attente et nourrir le FOMO (la peur de rater quelque chose) chez tes abonnés. Le CTA doit rester clair tout au long : s’inscrire pour un accès anticipé. Donne des dates et heures précises pour le lancement.

Dans cette série de posts, Ian Lauer a communiqué sur sa vente à venir chaque jour, 9 jours avant le lancement. Son langage émotionnel et ses images variées évitent au contenu d’être répétitif, et au fil des posts, il fournit tous les détails : prix, livraison, gamme de produits et histoire du projet. Avec ce rappel constant, combiné à ses autres vidéos et e-mails, Ian s’assure que ses acheteurs ont bien 25 à 30 occasions de voir son travail avant de pouvoir acheter.

Capture des prospects

Ton contenu de compte à rebours doit toujours capter des prospects, pour que, lors de l’annonce du lancement, tu puisses relancer immédiatement ces personnes avec un lien vers la boutique. C’est une méthode éprouvée pour convertir des clients. Voici 3 excellents exemples :

Annonce que l’accès anticipé sera réservé aux inscrits à ta liste de diffusion (des exemples d’e-mails suivent). Nous adorons cet exemple de Pie Aerts pour son choix de mots : il présente sa liste de diffusion comme une « communauté exclusive » (et non comme une froide liste marketing). Il a aussi clairement mis en avant ses arguments de vente, sans laisser aucun doute sur les avantages. Un excellent appel à l’action.

Le commerce social se développe vite, très vite ! Facebook, Instagram et TikTok disposent déjà d’excellents outils pour t’aider à capter des prospects et à les notifier automatiquement au lancement d’un produit. Regarde par exemple comment Luke Stackpoole utilise la fonction de rappel d’événement d’Instagram :

Si tu présentes tes produits sur ton site avant la date de mise en vente, un excellent moyen d’encourager les inscriptions est d’afficher un compte à rebours et un bouton « me prévenir ». Cela donne l’impression d’un produit attendu et recherché, et génère un bon taux d’inscription pour l’e-mail de lancement. Shopify et les autres plateformes e-commerce proposent d’excellentes applications et extensions pour cette fonctionnalité. Ce n’est peut-être pas une boutique de tirages… mais nous avons vu New Balance le faire très bien avant la sortie d’un produit très attendu :

Jours 6 à 8 : le processus de création

Parle de ta démarche créative

Donne un aperçu de la façon dont tu crées ton travail, en mettant l’accent sur l’environnement et le processus de création. Ton atelier ou ton espace de travail est un bon décor pour cela.

Cette vidéo de Christian Vieler est un brillant exemple de la façon dont une grande histoire peut se condenser en un récit court. Le montage est amusant et rythmé, à l’image de son sujet. On voit le processus, l’atelier et l’artiste, ce qui relie le spectateur au parcours de création.

Montre le processus de création

Montrer aux gens comment tu crées ton travail met en valeur ton savoir-faire et ta technique, ce qui leur donnera finalement plus de confiance pour acheter.

Le travail au pinceau de Diane Hill est tout simplement époustouflant. Il communique la singularité de l’artiste : une vision esthétique alliée au savoir-faire. Il transmet la qualité et prépare le terrain pour que le spectateur comprenne ce qu’il obtiendra le jour de l’achat.

Emmène ton public dans les coulisses

Offrir à ton public un regard sur les coulisses de ton parcours de création est une façon éprouvée de créer un lien plus personnel et plus humain avec tes abonnés. Cela leur permet de mieux te connaître, mais aussi de mieux comprendre le contexte dans lequel l’œuvre a été créée, ce qui peut améliorer les taux de conversion.

Voici un bel exemple de journal vidéo. L’utilisation de Google Maps dans le montage d’Itchban donne au spectateur le sens du lieu. La voix off et les images sont montées en un récit concis qui rend la chronologie de la séance très claire. Au final, un contenu vraiment captivant.

Jours 9 à 11 : la révélation des produits

Montre la gamme de tirages

Avant le lancement de la boutique, tu dois faire savoir quelles œuvres seront disponibles en tirages, car cela crée de l’attente et de la demande. Donne des détails sur le prix, les éditions, les délais et frais de livraison. Si tes produits sont déjà en ligne sur ton site avec un compte à rebours, tes posts et vidéos doivent y renvoyer clairement.

Ce Reel Instagram de Liv Lee est excellent pour plusieurs raisons. Côté montage, la musique et le rythme des coupes qui suivent la « révélation » initiale sont vraiment captivants. En tant que spectateur, on a clairement la sensation de découvrir la gamme de tirages pour la première fois. La légende apporte de la valeur avec les détails des tirages et l’offre de livraison gratuite.

Montre l’échelle des tirages

Cela aide les clients potentiels à visualiser les produits comme des œuvres concrètes. Un meilleur sens de l’échelle favorise la conversion, car il leur indique à quoi l’œuvre pourrait ressembler sur leur mur et dans leur décoration intérieure.

Nous adorons cette série de posts de Cat Machin, qui tient les différents formats de tirages qu’elle met en vente. Chaque post donne une idée très claire de l’échelle, mais surtout, ils montrent le visage de Cat et sa joie de présenter ses tirages, ce qui crée un lien personnel fort avec ses acheteurs.

Les détails de l’emballage et du branding

Ici, tout est question de qualité du produit et de souci du détail. Un frein à l’achat en ligne est souvent l’absence du service client que l’on trouve en magasin. Montrer ton attention aux détails est la valeur ajoutée qui aidera à convertir les clients encore hésitants.

Ce TikTok d’Elif Yilmazturk est bien monté, avec un accent fort sur les petits détails et les finitions qui font partie du processus. Surtout, il montre à ses acheteurs que l’artiste se soucie de leur commande, ce qui leur donne confiance dans leur achat.

Jours 12 et 13 : le grand lancement

L’e-mail de lancement à ta liste de diffusion

Semblable à tes annonces sur les réseaux sociaux, mais avec des appels à l’action plus directs, cet e-mail devrait afficher de bons taux de conversion, puisque cette liste est composée de personnes qui ont exprimé leur intérêt.

Nous aimons l’e-mail de George Townley parce qu’il est visuel (l’e-mail contient 4 images de plus que ce qui est montré ici). Il crée de l’urgence en parlant de la durée de disponibilité et ajoute un appel à l’action supplémentaire en mentionnant le don à une association. Le tout couronné d’un gros bouton « acheter ».

Rends-le évident sur ton site

Fais en sorte qu’il soit limpide que ton site a une boutique et que la vente est lancée. Cela passe par une refonte temporaire de la page d’accueil, avec un appel à l’action clair pour voir la collection.

Cette prise de contrôle complète de la page d’accueil du site de Pie Aerts est claire pour le trafic organique, et les visiteurs redirigés vers la page savent exactement où cliquer pour acheter.

Annonce-le sur tes réseaux sociaux

Cela peut sembler évident, mais une fois ta vente de tirages lancée et l’accès anticipé communiqué à ta liste de diffusion, veille à annoncer clairement la vente sur tous tes réseaux sociaux.

Voici un post fantastique de Sander Patelski qui capture parfaitement son style visuel. Il montre aussi à son public l’ensemble des œuvres en une seule présentation, ce qui donne une idée du thème. Il attise la curiosité pour les œuvres individuelles qui pourraient les intéresser, tout en donnant les détails clés dans la légende.

Jour 14 et au-delà : ventes et preuve sociale

Parle de tes ventes

Quand tes tirages commencent à se vendre, fais-le savoir. C’est une autre façon de parler de la boutique de tirages. Cela montre aussi aux spectateurs que ton travail est recherché.

Voici deux excellents exemples de Sander Patelski. Il a repartagé les posts dans lesquels il a été identifié : l’un montre un client ravi de recevoir son tirage le jour de son anniversaire, ce qui suggère que le tirage ferait une excellente idée de cadeau. Le second montre les tirages au mur, ce qui donne aux acheteurs potentiels une bonne idée de l’échelle et du rendu chez eux.

Marketing 101 : on ne s’améliore pas sans mesurer

Comme pour tout dans la vie, atteindre l’excellence marketing passe par des améliorations progressives. Et pour cela, tu dois mesurer tes résultats à chaque étape, sinon tu ne pourras pas voir les progrès ni comprendre ce qui fonctionne, ou pas, pour toi.

Bon, quels indicateurs suivre et comment les utiliser pour s’améliorer ? Voici ce que nous recommandons comme point de départ :

Volume Taux de conversion Taux de conversion idéal Portée Nombre de vues sur tes canaux s. o. s. o. Trafic Nombre de visites de la boutique % de vues qui se transforment en clics 20 % (e-mail), 5 % (réseaux sociaux), 3 % (recherche) Ventes Nombre de ventes % de visites qui se transforment en ventes 2,5 % Collectionneurs Nombre de collectionneurs % d’acheteurs récurrents 30 %

Un bon taux de conversion en ventes est de 2,5 % de ton trafic. Cela signifie que l’engagement sur tes canaux est authentique, c’est-à-dire que les gens te suivent ou s’inscrivent à ta liste de diffusion parce qu’ils aiment ton contenu et tes œuvres. Ainsi, pour 1 000 visites provenant du bon type d’abonnés, engagés pour les bonnes raisons, tu devrais pouvoir réaliser environ 2 900 € (2 500 £) de ventes. Et, avec le temps, cela devrait mener à des achats répétés, si la qualité du produit et du service client est bonne. (Indice : c’est là que nous intervenons !)



Cela montre deux choses. D’abord, que tes ventes peuvent sembler lentes au départ, selon l’engagement dont tu disposes déjà, mais qu’elles se multiplient vite pour t’apporter la liberté créative et professionnelle que tu recherches. Ensuite, que courir après les abonnés pour gonfler les chiffres ne mènera pas au résultat souhaité. Tu dois rechercher des abonnés sincères qui aiment ce que tu fais, et pour cela, publier le type de contenu que nous avons décrit ci-dessus.

C’est tout pour aujourd’hui

Cela peut sembler beaucoup d’informations à digérer, et oui, cela demandera de l’engagement de ta part. Mais fais-le dès maintenant et tu réussiras à vendre ton art. L’important, c’est de te lancer et d’apprendre en route ce qui fonctionne le mieux pour toi ! Maintenant, utilise cette checklist pour passer à l’action. Bonne chance !