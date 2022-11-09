Comment configurer mon compte pour vendre mon art en ligne ?

En savoir plus sur les informations que vous devez ajouter à votre compte pour commencer à vendre en ligne, notamment votre branding, votre signature et une méthode de paiement.

Vos « Ventes d’art »

Dans creativehub, la section « Mes ventes d’art » comprend les paramètres de votre compte qui concernent spécifiquement vos ventes d’art en ligne. Attention : Ce n’est pas la même chose que votre boutique en ligne dans Shopify.

Pour trouver vos ventes d’art, connectez-vous sur creativehub et cliquez sur votre icône de profil en haut à droite de la page. Dans le menu déroulant, sélectionnez « Paramètres des ventes d’art ».

Branding et coordonnées

Nous offrons un service en marque blanche, c’est-à-dire que nous expédions vos commandes à vos clients dans un emballage sans aucun signe distinctif.

Nous pouvons ajouter sur l’étiquette d’expédition les coordonnées de votre propre boutique et un logo. Si cette option vous intéresse, complétez les champs « Branding et coordonnées de la boutique » dans vos « Mes ventes d’art ».

Éditions limitées et signatures

Par l’intermédiaire de creativehub, vous pouvez vendre vos œuvres d’art en édition limitée. Les tirages en édition limitée seront expédiés à l’acheteur accompagnés d’un certificat d’authenticité.

Vous devez préciser l’auteur de l’œuvre pour que le certificat soit valide. Dans la plupart des cas, ce sera vous-même, mais si vous vendez pour le compte de quelqu’un d’autre, vous pouvez aussi saisir leurs coordonnées.

Le certificat prévoit un emplacement pour une signature numérique, qui doit correspondre au nom de l’artiste.

Branding des certificats

En plus du nom et de la signature de l’artiste, le certificat d’authenticité peut inclure votre branding – par exemple, votre logo.

Carte de paiement pour le traitement de la commande

Quand vous réalisez une vente sur Shopify, l’acheteur paiera directement le montant total dans votre compte Shopify.

Nous vous débiterons ensuite séparément pour le total des coûts de production et d’expédition dans votre compte creativehub. Afin que nous puissions prélever ce montant, il faudra que vous ayez enregistré une carte bancaire : vous pouvez le faire sur la page « Paramètres de paiement », qui se trouve dans la rubrique « Paramètres des ventes d’art ».