Ma commande apparaît comme « suspended » dans creativehub

Lorsque nous ne pouvons pas traiter une commande à cause d’un problème qui nous en empêche, elle apparaît dans ton compte creativehub comme commande suspendue (« suspended »). Tu reçois également un e-mail à ce sujet.

Il existe 3 types de commandes suspendues :

(1) No Matching SKU. La commande semble être une commande que nous devrions traiter pour toi, mais les codes SKU du produit ne sont pas reconnus. La commande suspendue indique No Matching SKUs. Lis-en plus sur ce problème ici.

(2) Adresse de livraison incomplète. Cela peut arriver si tu as permis à ton client de finaliser sa commande dans ta boutique sans indiquer explicitement d’adresse de livraison (nous ne pouvons malheureusement pas utiliser l’adresse de facturation comme adresse de livraison, car elles sont souvent volontairement différentes). Ou bien tu as permis à ton client de choisir une option « retrait », « click and collect » ou similaire. Dans tous les cas, sans adresse de livraison, nous ne pouvons pas traiter la commande.

Dans les cas (1) et (2), tu ne peux pas simplement ajouter l’adresse de livraison ou le code SKU à la commande existante : nous n’importons la commande qu’une seule fois, et s’il lui manque des informations, elle est de fait une commande échouée. Pour corriger le problème, tu dois donc repasser la commande pour le compte de ton client. Elle sera alors réimportée comme une nouvelle commande, avec toutes les informations correctes pour que nous puissions la traiter. Tu peux recommander via notre fonction de dropshipping manuel, ici.

(3) Erreur non spécifiée. Dans 99 % des cas, cela vient d’une édition limitée épuisée dans ton compte creativehub. Pour résoudre le problème, ajuste tes éditions dans creativehub afin que du stock soit disponible pour traiter la commande. Tu dois ensuite repasser la commande pour le compte de ton client. Elle sera alors réimportée comme une nouvelle commande, avec toutes les informations correctes pour que nous puissions la traiter. Tu peux recommander via notre fonction de dropshipping manuel, ici.



