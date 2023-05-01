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Quel papier pour les encarts personnalisés et les certificats ?

Avec tes commandes dropshipping, tu peux inclure un certificat d’authenticité et/ou un encart personnalisé.

Les encarts personnalisés comme les certificats d’authenticité sont imprimés au format A4 sur des imprimantes de bureau haute qualité.

Le papier utilisé est un papier texturé haute qualité, dont voici les caractéristiques :

NomDiamond White Fine Linen Effect
CouleurBlanc
FinitionLisse
FormatA4
MatièrePapier / carton
Grammage135 g/m²
RecyclableOui
Description douanièreD’un poids de 70 g/m² ou plus mais n’excédant pas 400 g/m² et d’une blancheur supérieure à 84 (mesurée selon la norme ISO 2470-1)
Code SH48102930
DurabilitéFSC
Taille (mm)210 x 297 mm
Taille (cm)21 x 29,7 cm
Taille (pouces)8,27 x 11,69 pouces
Mis à jour le octobre 2026

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