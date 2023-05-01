Quel papier pour les encarts personnalisés et les certificats ?

Avec tes commandes dropshipping, tu peux inclure un certificat d’authenticité et/ou un encart personnalisé.
Les encarts personnalisés comme les certificats d’authenticité sont imprimés au format A4 sur des imprimantes de bureau haute qualité.
Le papier utilisé est un papier texturé haute qualité, dont voici les caractéristiques :
|Nom
|Diamond White Fine Linen Effect
|Couleur
|Blanc
|Finition
|Lisse
|Format
|A4
|Matière
|Papier / carton
|Grammage
|135 g/m²
|Recyclable
|Oui
|Description douanière
|D’un poids de 70 g/m² ou plus mais n’excédant pas 400 g/m² et d’une blancheur supérieure à 84 (mesurée selon la norme ISO 2470-1)
|Code SH
|48102930
|Durabilité
|FSC
|Taille (mm)
|210 x 297 mm
|Taille (cm)
|21 x 29,7 cm
|Taille (pouces)
|8,27 x 11,69 pouces