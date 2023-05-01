Où ajouter mon branding sur mes commandes dropshipping ?

Tu peux ajouter les éléments de ton branding dans la section « Brand settings » de creativehub. Voici comment :
- Clique sur ton icône de profil en haut à droite
- Sélectionne « Art store settings » dans le menu déroulant
- Sélectionne « Brand settings » dans le menu de gauche
Sur cette page, tu trouveras des sections distinctes pour :
- Créer un artiste et ajouter des signatures (en savoir plus)
- Le branding des certificats d’édition limitée (en savoir plus)
- Le branding de l’emballage (en savoir plus)
- Les encarts personnalisés (en savoir plus).