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Où ajouter mon branding sur mes commandes dropshipping ?

Tu peux ajouter les éléments de ton branding dans la section « Brand settings » de creativehub. Voici comment :

  1. Clique sur ton icône de profil en haut à droite
  2. Sélectionne « Art store settings » dans le menu déroulant
  3. Sélectionne « Brand settings » dans le menu de gauche

Sur cette page, tu trouveras des sections distinctes pour :

Mis à jour le octobre 2026

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