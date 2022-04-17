Pas reçu le suivi de la commande de mon client ?

Nous envoyons un e-mail lors de l’expédition de la commande de ton client, qui contient les informations de suivi. Il arrive que ces e-mails soient bloqués par des filtres anti-spam.

Autre solution : connecte-toi à ton compte creativehub et va dans « Art store settings » > « Store fulfilment ». Sélectionne la période de commandes qui t’intéresse : tu y trouveras les informations de suivi et les factures.

Tu peux aussi télécharger ces informations au format CSV, pour la gestion de tes commandes ou ta comptabilité :