Comment ajouter des cadres à mes produits tirages d’art ?

Pour vendre des tirages d’art encadrés sur ton site, tu dois d’abord créer un produit : sélectionne une image dans ton compte creativehub et clique sur « Sell as print ».

Tu arrives alors sur l’écran de création des produits tirages. Nous reviendrons sur les options de cette page, mais pour l’instant, clique sur le bouton « Add print size »

Tu es maintenant sur l’écran où tu définis le format de ton tirage et/ou son cadre :

Utilise le menu déroulant pour choisir le format de ton tirage :

L’option « Custom size (print only) » conserve le ratio d’aspect natif de ton fichier, avec la possibilité d’ajouter une bordure. Les cadres utilisés pour le dropshipping sont aux formats A ou carrés : ces formats sont donc déjà configurés pour toi. Sélectionne le format et la moulure souhaités, puis ajuste la largeur de la bordure à l’aide du curseur :

Quand tu as terminé, clique sur « Save »

Tu es de retour sur la page de configuration du produit. Tu verras que les champs « Print size » et « Costs » ont été préremplis d’après tes réglages de tirage et de cadre. Complète ensuite les informations du produit :

Indique ton prix Choisis ton type de papier Configure une édition limitée et choisis ton certificat (facultatif) Choisis ton encart personnalisé (facultatif) Clique sur « Save » pour terminer

Tu peux maintenant importer tes produits dans ta boutique.