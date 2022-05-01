Quelles images produit sont importées, et puis-je les changer ?

Quand tu importes des produits dans ta boutique, tu as la possibilité d’importer une image d’aperçu à l’échelle du produit, pour aider tes clients à mieux visualiser l’œuvre.

Il existe deux types d’images d’aperçu, que nous importons selon la taille de ton œuvre. Les voici :

Grand côté jusqu’à 20 pouces (508 mm)

Si le grand côté du tirage fait moins de 20 pouces (508 mm), nous importons cette image :

Grand côté de plus de 20 pouces (508 mm)

Si le grand côté du tirage fait plus de 20 pouces (508 mm), nous importons cette image :

Tu es libre de supprimer ces images d’aperçu et de les remplacer par tes propres visuels. Cela n’empêchera pas ta commande d’arriver dans notre système de production.