Le paiement de mes commandes dropshipping a échoué

Chaque nuit, nous débitons ta carte de paiement pour traiter toutes les ventes réalisées dans la journée. Il arrive qu’un paiement par carte échoue. En voici les principales raisons :
- Fonds insuffisants
- Prévention de la fraude
- Carte expirée
- Tu as enregistré ta carte au mauvais endroit dans notre système. Pour payer tes commandes dropshipping, va dans « Art store settings » > « Payment settings »
C’est ici que tu ajoutes une carte de paiement :
Une fois le problème réglé avec ta banque, inutile de nous contacter : nous réessayons automatiquement ta carte chaque soir. Si la carte continue d’être refusée, nous te conseillons de la supprimer puis de la saisir à nouveau : cela relance l’enregistrement 3D Secure, au cas où ce serait la cause du problème. Après avoir réenregistré ta carte, attends un jour pour que nous puissions la réessayer ; cela devrait résoudre le problème.
Si le problème persiste malgré tout, contacte notre service client via le chat en direct de cette page.