Échantillons de tirages sur papiers photo et Fine Art18 € seulement
Nos échantillons de papiers haut de gamme
vous permettront d’apprécier pleinement
les caractéristiques de nos différents papiers photo et Fine Art.
Nos échantillons de papiers haut de gamme
vous permettront d’apprécier pleinement
les caractéristiques de nos différents papiers photo et Fine Art.
Chaque pack contient la gamme complète de nos papiers pour tirages photo et impressions Fine Art. En recevant nos échantillons de papiers sélectionnés avec le plus grand soin, vous pourrez constater par vous-même leur qualité et comparer leurs caractéristiques : couchage, texture, réflectivité et rendu des couleurs.
Notre pack d’échantillons de tirages Fine Art réunit une belle sélection de dessins et de peintures imprimés sur nos papiers Hahnemühle, Canson et Epson haut de gamme. Ces illustrations déclinent une palette de coloris et une variété de sujets : nous avons choisi pour chacune le type de papier Fine Art qui met le mieux en valeur, à notre avis, les couleurs, l’atmosphère et les détails.
18 €Commander
Notre pack d’échantillons de tirages photo contient une série d’images variées, du portrait au paysage, sur nos papiers Fuji et Kodak. Pour chaque tirage, nous avons sélectionné le type de papier photo argentique qui, selon nous, offre le rendu le plus adapté aux couleurs, à l’atmosphère et aux détails de la photo.
18 €Commander
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