Pack d’Illustration

Notre pack d’échantillons de tirages Fine Art réunit une belle sélection de dessins et de peintures imprimés sur nos papiers Hahnemühle, Canson et Epson haut de gamme. Ces illustrations déclinent une palette de coloris et une variété de sujets : nous avons choisi pour chacune le type de papier Fine Art qui met le mieux en valeur, à notre avis, les couleurs, l’atmosphère et les détails.

18 €