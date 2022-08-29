Niveau 3 : créer l’urgence d’achat avec une vente à durée limitée

Dans cet article, nous allons te montrer comment planifier, lancer et promouvoir avec succès une vente de tirages à durée limitée. Mais avant de t’expliquer comment, commençons par pourquoi cela devrait t’intéresser. L’art apporte de la joie, du bonheur et du sens dans la vie des gens. Il peut leur remonter le moral, leur faire ressentir des émotions, les relier au lieu où il est exposé (comme leur maison) et les rapprocher de personnes qui partagent les mêmes goûts et les mêmes valeurs.

Jusqu’ici, tout va bien ! Voici le hic : l’art est un achat discrétionnaire. Il est donc plus difficile à justifier, dans la tête des gens, que ce qu’ils considèrent comme des nécessités absolues. Ce sera peut-être l’un des meilleurs achats de leur vie, mais ils ont besoin d’un petit coup de pouce pour le faire. C’est là qu’intervient la vente de tirages à durée limitée. La rareté et l’urgence qu’apporte ce type de vente sont l’incitation dont ils ont besoin pour passer à l’achat.

Autre avantage de la vente à durée limitée : elle te permet de lancer des projets distincts sous forme de ventes indépendantes. C’est très utile pour faire avancer un thème actuel de ton travail et en parler.

Enfin, l’approche de la vente à durée limitée t’aide à compartimenter tes efforts de marketing et de vente. Tu peux te concentrer sur la vente de tirages pendant 4 à 6 semaines, générer des revenus, puis passer à autre chose et te donner la liberté et la concentration nécessaires pour créer de nouvelles œuvres. Bon, plongeons dans le plan !

Ton plan sur 6 semaines

Tu vas lancer ta vente de tirages à durée limitée sur une période de 6 semaines. Pour la répartition de ton temps, nous te recommandons de consacrer 1 journée complète, idéalement en début de semaine, à planifier la semaine à venir. Puis, chaque jour, tu devras passer 1 à 2 heures à exécuter la stratégie et le contenu que nous détaillons dans les sections suivantes. Pour t’y aider, nous te recommandons vivement d’utiliser un outil de programmation pour les réseaux sociaux comme Later, et Mailchimp pour automatiser tes e-mails marketing.

Nous avons élaboré un plan de lancement sur 6 semaines qui te donne un cadre de conversation clair. Voici à quoi il ressemble :

Bon, nous allons maintenant te guider à travers chaque étape du plan sur 6 semaines, avec des exemples de contenu.

Semaine 1 : la mise en place

Bien que nous ayons inclus cette étape dans la chronologie du lancement, il est probable que tu aies déjà accompli ces tâches de mise en place lors du lancement de ta boutique, ou si tu as suivi notre cours marketing 101. Sinon, ou pour un rappel de ce que tu dois configurer avant de pouvoir promouvoir tes ventes de tirages d’art, utilise cette checklist.

Semaine 2 : commence par le pourquoi

Ton « pourquoi », ton « où », ton « qui »

Pourquoi fais-tu ce que tu fais ? Quelles sont tes motivations profondes ou ta philosophie ? Comment ta personnalité, ta vie ou ton environnement nourrissent-ils ton travail et tes idées ? L’expliquer incitera les gens à te suivre et à s’investir sur le long terme.

Victoria Park met sa personnalité pleine d’humour au premier plan dans ce Reel Instagram, qui mène bien sûr à son travail et crée un lien avec ses abonnés :

Le contenu social d’EGOR fait autant partie de sa pratique artistique que ses peintures. Ce style de contenu est devenu une identité de marque cohérente qui nous montre sa personnalité, son style et sa voix :

Tes recherches et ton inspiration

Elles dialoguent avec ton « pourquoi » et en découlent naturellement. Le processus qui consiste à trouver l’inspiration, repérer des lieux, créer des planches d’ambiance ou faire des croquis est le développement créatif qui explore le pourquoi, la raison d’être.

Nous adorons le lien très direct que Danii Pollehn établit entre l’environnement de l’atelier et l’œuvre. Un post captivant, plein de détails et d’informations sur l’artiste et son imaginaire créatif :

Sous la forme d’un journal de road trip, Amber Emmi nous montre les lieux qui l’inspirent et qui nourrissent directement son travail. On ressent aussi le calme que l’eau lui procure :

La visite d’atelier avec l’artiste face caméra

L’atelier d’un artiste nourrit l’œuvre et s’en nourrit, de façon très directe. Être entouré de son propre travail est un rappel constant du thème et de la progression de sa pratique. Pour les peintres, par exemple, le désordre apporte du caractère et donne le sentiment d’un lieu d’expérimentation créative. C’est un excellent endroit pour passer en revue le travail avec l’artiste.

Le récit historique nous fait traverser le parcours de Richard Haines, et donne au spectateur le sentiment clair que son travail est l’aboutissement de ses expériences de vie. Le décor de l’atelier est un formidable accessoire créatif :

Ce type de vidéo plus longue, utilisé par Sara Shamma, permet d’approfondir la vie et le processus de l’artiste, et donne au spectateur une compréhension du travail, des motivations qui le sous-tendent et du processus de création :

Cette vidéo montre comment l’espace que Jadé Fadojutimi crée influence l’œuvre elle-même. Elle donne un contexte au travail et au processus, et permet au spectateur de comprendre et de situer l’œuvre. Avoir des histoires sur le processus créatif et le sens de l’œuvre permet au spectateur d’acheter avec plus de confiance, et de pouvoir expliquer l’œuvre à ceux qui la voient chez lui :

La visite d’atelier sans artiste face caméra

Elle fait tout ce qui précède, mais de façon plus libre, sans l’interview face caméra ni le contexte du travail de l’artiste.

Cette vidéo utilise un récit linéaire pour te faire découvrir de l’intérieur la routine quotidienne de Lisa Elly et l’environnement dans lequel elle crée. Cela donne aux acheteurs un peu de contexte sur le lieu de création de l’œuvre, à raconter autour d’eux. Bon choix de musique, en accord avec le tempo du montage :

Dans cette vidéo, Tommy Wells utilise un récit visuel de type avant/après qui crée une expérience de visionnage plus sensorielle et tactile. Le montage et le choix musical reflètent bien le récit de la vidéo :

L’interview d’artiste

C’est proche de la visite d’atelier, mais subtilement différent. La visite d’atelier se concentre davantage sur l’environnement et le processus créatifs. L’interview d’artiste peut avoir lieu n’importe où et porte plus sur l’inspiration et le parcours de l’artiste.

Cette vidéo a un excellent rythme et entre immédiatement dans le vif du sujet, ce qui est important pour retenir l’attention des spectateurs. David Magee est humble et excellent communicant. Au final, on perçoit vraiment la qualité de son travail et de sa réflexion :

Cette interview vidéo explique très bien la philosophie d’Alec Soth et sa relation à son art. Elle est émouvante et introspective, ce qui aide à exprimer le caractère d’Alec. Côté création, la vidéo se passe de questions audibles et limite les plans face caméra, ce qui crée un excellent rythme et un style visuel fort :

Cette interview façon « conversation » de la Martin Parr Foundation, où une tierce personne mène l’échange, est une technique captivante qui ne demande pas trop de montage créatif. Avec un trépied, quelques lumières et un intervieweur de confiance, tu peux facilement créer ce type de contenu :

L’artiste parle de sa démarche créative et de son style

Cela reprend ce qui précède, mais de façon plus libre et sous forme de contenu plus court. C’est l’occasion de parler de ta démarche et de ton style de manière plus légère, parfois humoristique.

On ressent vraiment la personnalité joyeuse de Cat Machin dans cette vidéo. Dans l’ensemble, elle pose le décor de son inspiration et de ses motivations sans entrer dans les détails plus profonds que l’on trouverait dans une interview :

@cathrinmachin BTW When you look up at the stars —you’re actually looking down into the dark abyss only held to the surface of earth by gravity #foryou #space #astro ♬ Lofi – Domknowz

Ici, Martin Parr commente son travail et son processus en voix off, avec un montage visuel en guise de contexte. Une technique plus traditionnelle, mais efficace :

Commence à faire languir sur le projet

Alors que la phase du « pourquoi » touche à sa fin, tu veux commencer à dévoiler des bribes du projet. À ce stade, tes abonnés seront prêts pour la phase suivante, il est donc important de le faire pour garder leur attention.

Une superbe photo de Diane Hill avec une œuvre favorite, tout en évoquant l’achèvement d’un projet récent, pas encore dévoilé. La légende émouvante et une image où elle apparaît créent un lien avec le spectateur :

Utiliser un journal vidéo d’une séance photo, pour des images qui serviront à promouvoir et vendre une prochaine vente de tirages, est un excellent moyen de parler d’une vente sans parler de la vente elle-même. Un excellent contenu de Victoria Park :

Dans ce post, Paul Hart documente les processus en coulisses qui permettent au projet de voir le jour. Avec la légende, le spectateur a un aperçu de ce qui se profile :

Semaine 3 : la révélation du projet

La révélation du projet

C’est la grande révélation, le grand drop du projet ! Ce contenu montre à ton public le projet complet, sans contexte approfondi. Pour reprendre une comparaison avec la mode, c’est ton « lookbook ». Ce contenu vise à susciter la curiosité et l’engouement.

Le choix musical d’Octavi Arrizabalaga s’accorde très bien avec l’art. Le sens de l’échelle, le détail et le savoir-faire de l’œuvre sont complétés par un soupçon d’histoire. Le spectateur a envie d’en découvrir davantage sur la pièce :

Alex Pidgeon a bien utilisé le texte au début pour accrocher le spectateur et susciter immédiatement la curiosité. Excellent choix de musique, pour 2 raisons : 1, l’esthétique punk colle au contenu visuel et 2, les images changent au rythme de la musique, pour une expérience très captivante :

Le rythme et le choix musical de Dhir Jakharia donnent vie à ce montage ! Terminer sur l’image de l’artiste crée un lien plus tangible entre l’œuvre, l’environnement et l’artiste :

Présente le projet en détail

Cela suit naturellement la révélation de ton projet et c’est l’occasion d’expliquer en détail le concept du projet et d’aborder l’histoire ou le processus de chaque image. Ce contenu doit prendre la forme d’une interview face caméra ou d’une voix off.

Cette vidéo de Pie Aerts réussit à créer un lien émotionnel avec le spectateur. L’accent est mis sur la cause, le parcours et, finalement, l’héritage que Pie cherche à bâtir. Elle fait comprendre que si tu achètes chez Pie, ton argent sert une bonne cause :

Cette vidéo combine les motivations de Trent Parke pour la réalisation du projet avec du contenu « making of » en coulisses, ancré dans son atelier, entouré de tirages. Elle capture sa passion tout en donnant des détails sur son processus. Un brillant exemple de ce type de contenu vidéo :

C’est toujours formidable d’entendre un artiste parler de son travail avec autant d’enthousiasme et de personnalité. Cela crée du lien. Le style conversationnel et la complicité entre l’artiste, Ben Ashton, et la vidéaste (sa femme, la photographe Fiona Garden) font vraiment ressortir la personnalité dans cette vidéo :

Les coulisses

C’est un journal de la période où tu as créé l’œuvre. L’accent est mis moins sur le processus créatif que sur le parcours qui entoure cette création. C’est une occasion fantastique de créer un lien plus personnel, plus proche ou plus intime avec tes abonnés.

Bonne utilisation des tendances TikTok par Cat Machin. Le script léger et humoristique rend le contenu plus intime et axé sur la personnalité, exactement le sentiment que tu veux transmettre avec un contenu de coulisses :

Le post LinkedIn de Jan Erik Waider montre comment des images fixes et du texte peuvent servir à raconter l’histoire d’un projet. Remarque comment le récit se déroule, appuyé par une série d’images qui donnent au spectateur une vision plus complète :

Nous adorons ce journal vidéo façon montage d’Ian Lauer. On ressent vraiment son engagement envers son art à travers les images du terrain et des conditions :

Le processus de création

En complément du contenu de coulisses, celui-ci se concentre sur le processus créatif. Montrer aux gens comment tu crées ton travail met en valeur ton savoir-faire et ta technique, ce qui leur donnera finalement plus de confiance pour acheter.

Brillant, de la part d’Oums. Excellente utilisation du son pour mettre en valeur les matériaux de l’artiste. Cela donne au spectateur une perception plus tactile du processus. La musique, le montage et la variété des angles de caméra font de cette vidéo un ensemble vraiment captivant :

Mi-révélation, mi-processus, cette vidéo d’Ulmann est tout simplement magnifique. Le son du ruban adhésif que l’on décolle a aussi un côté ASMR très satisfaisant, combiné aux couleurs surprenantes qui se dévoilent :

Une autre vidéo qui combine révélation et processus créatif. Un clip impressionnant d’Ian Lauer, qui s’accorde très bien avec son choix musical. La différence entre la scène réelle et l’œuvre finale permet aussi d’apprécier pleinement le talent artistique d’Ian :

L’accès anticipé à la vente via l’inscription à la liste de diffusion

Au cours des dernières semaines, tu auras créé un fort engagement autour de ce projet. C’est le moment d’annoncer la vente de tirages à venir avec un CTA fort pour l’accès anticipé.

Dans cet exemple, George Townley a intégré son style visuel à la page du formulaire d’inscription, et laisse entrevoir quelques tirages en arrière-plan, ce qui renforce son CTA d’inscription :

Réserve la date (du lancement)

À un peu plus d’une semaine de ta vente de tirages, et pour capter ceux de ton public qui sont intéressés mais pas encore inscrits à ta liste de diffusion, utilise les outils de rappel natifs d’Instagram et de TikTok pour annoncer le lancement de la vente.

Nous aimons cet exemple de la Delphian Gallery pour la franchise de son langage et la clarté de son appel à l’action. Garder un message simple sur ce que ton public obtiendra en s’inscrivant à la liste est la clé d’une bonne conversion.

Semaine 4 : la révélation des tirages

Le processus de production des tirages

Montrer comment les tirages sont fabriqués est un excellent moyen de susciter la curiosité avant la vente. En communiquant sur la qualité et le processus, tu peux commencer à intéresser les gens à la gamme de tirages à venir.

Cette vidéo de Cat Machin montre que les tirages sont réalisés à la main, un par un, et qu’ils sont de haute qualité. Cela donne du contexte au prix demandé :

Cette vidéo d’Octavi Arrizabalaga est excellente parce qu’elle montre le soin apporté à l’emballage et à la livraison, toujours une préoccupation pour les acheteurs ; elle montre aussi les numéros d’édition limitée et inspire confiance dans la qualité des tirages :

Ce post de PichiAvo illustre vraiment l’échelle des tirages. Visuellement, il rend évident le caractère limité du tirage en montrant toute la série réunie :

La révélation des tirages

Comme pour la révélation de ton projet, c’est le premier regard de près que les spectateurs posent sur l’œuvre sous forme de tirage. Tu fais entrevoir la qualité et les détails pour susciter la curiosité avant la vente.

Une vidéo de révélation forte de Dustin Gibson. Elle montre très bien la qualité du tirage, donne une idée de l’échelle et indique très clairement quand la vente commence :

Même s’il ne s’agit pas d’un tirage, cette technique de révélation de Courtney Kinnare combine échelle et suspense. Ce style de contenu court peut servir à ponctuer tes stories :

Montre l’échelle des tirages

Cela aide les clients potentiels à voir les produits non plus comme des objets abstraits, mais tels qu’ils pourraient apparaître chez eux. Cela aide aussi à contextualiser le prix.

Nous aimons ce post de Daniel Mullen parce qu’il montre clairement l’artiste et crée un lien avec le spectateur. Le décor de l’atelier donne une idée du travail nécessaire à la création de la pièce :

Danii Pollehn a vraiment capturé son style unique dans ce post. Nous aimons beaucoup le jeu entre l’ombre et le prix : il donne une belle idée de l’inspiration derrière l’œuvre :

Semaine 5 : la vente de tirages

Les annonces de mise en vente

Communique sur le compte à rebours et le lancement de la vente de tirages. Cela doit créer de l’attente et nourrir le FOMO chez tes abonnés. Le CTA doit rester clair tout au long : s’inscrire pour un accès anticipé. Donne des dates et heures précises.

Nous adorons ce Reel Instagram de Liv Lee. En mentionnant que la boutique est le fruit de plusieurs années de travail, sa légende crée habilement de la demande. Le CTA de livraison gratuite est clair, accompagné de détails descriptifs sur les produits. Et pour couronner le tout, la vidéo a un rythme et un tempo formidables :

Dans ce post, Gustavo Minas combine un visuel du tirage (qui montre aussi l’échelle) avec une légende descriptive qui contient d’excellentes incitations à acheter :

Montre la gamme de tirages

Cela montre aux clients potentiels l’ensemble des tirages disponibles à l’achat. L’accent est mis ici sur les détails des produits : papier, numéros d’édition et prix. Il est aussi utile de donner un peu de contexte sur le projet pour ceux qui auraient raté tes contenus précédents.

Cet excellent post de Sander Patelski présente la gamme de tirages réunie en une seule présentation, ce qui donne une idée du thème. Il aide aussi les gens à repérer celui qui pourrait les intéresser :

Nous aimons ce post de Tom Lewis. Dans le décor de son atelier, Tom te présente la gamme en donnant quelques détails personnels, ce qui crée davantage de lien avec le produit :

Montre les tirages au mur

Tu montres aux clients potentiels à quoi l’œuvre pourrait ressembler chez eux. Cela donne un sens de l’échelle qui rend le produit moins abstrait et augmente les chances qu’ils achètent.

Pour les pièces fortes, il est très important de montrer comment elles peuvent donner le ton d’une pièce, et celle-ci le fait très bien. Un excellent exemple de Franck Geradart :

L’expédition et l’unboxing des tirages

Ici, tout est question de qualité du produit et de souci du détail. Un frein à l’achat en ligne est souvent l’absence du service client que l’on trouve en magasin. Le montrer est la valeur ajoutée qui aidera à convertir les clients hésitants.

Excellent post de Circa art. Il est bien construit, avec un super morceau bien sûr, et il montre l’emballage soigné et les certificats. Il montre aussi le nombre de tirages déjà vendus, ce qui transmet un sentiment d’urgence aux acheteurs potentiels :

Les gros plans, le son façon ASMR et le choix de la musique de fond de Carly Renee donnent au spectateur le sentiment qu’un vrai soin a été apporté à la préparation finale :

Partage la couverture médiatique de la vente

L’objectif ici est de communiquer ton statut d’artiste accompli. Cette preuve sociale donnera aux clients potentiels la confiance d’investir dans un artiste reconnu. Cela les aide aussi à justifier leur achat quand ils parlent des œuvres à leurs amis et à leur famille.

Avec la presse, les articles et les autres formes de couverture, tu seras presque toujours identifié dans leurs publications sur les réseaux sociaux. Les repartager est un moyen simple et modeste de communiquer régulièrement sur ta couverture médiatique. Voici deux exemples de Sander Patelski et Paul Hart :

Semaine 6 : la conclusion

Merci pour votre soutien

C’est une marque de gratitude humble et sincère. Explique à tes soutiens ce que leur aide te permet de faire, et annonce que les prochaines ventes, pour ceux qui ont raté celle-ci, seront communiquées via ta liste de diffusion, avec un CTA pour s’inscrire.

Voici une excellente série de stories et de Reels de Prints for Wildlife. Ils expriment clairement leur gratitude et, surtout, montrent leur visage, ce qui renforce le lien émotionnel avec leur communauté de soutiens.

Mets en avant tes clients satisfaits

Remercie tes acheteurs en partageant une image de l’œuvre sur leur mur. Encourage tes acheteurs à publier leur achat et dis-leur que tu le partageras.

Victoria Park et Diane Hill partagent toutes les stories dans lesquelles elles sont identifiées, puis les ajoutent à une story à la une. Les futurs acheteurs disposent ainsi d’un endroit où trouver ces précieux témoignages.

Le récapitulatif de la vente

Clôture la conversation autour de ta vente de tirages par un récapitulatif des 6 dernières semaines.

Nous aimons cette vidéo de Vital Impacts : un récapitulatif émouvant qui souligne la qualité du travail, les efforts de tous les participants et le succès de la vente de tirages :

Comme tu peux le voir à travers la variété d’exemples de contenu présentés dans cet article, organiser une vente de tirages à durée limitée est un engagement. Mais si tu suis la structure décrite dans ce guide, ce sera probablement la meilleure technique à adopter pour créer de l’urgence dans ta boutique et vendre des tirages. Alors, si tu veux vraiment vendre des tirages d’art en ligne, nous te recommandons vivement d’en organiser 1 à 3 par an !