Comment vérifier que mon site est connecté au dropshipping ?

Une fois ton site web connecté à creativehub, cette connexion apparaît dans ton compte creativehub. Si tu ne la vois pas dans ton compte, c’est que ton site n’a pas été connecté correctement et que nous ne recevrons donc pas les commandes de tes clients. Voici comment vérifier :

Clique sur ton icône de profil en haut à droite de la page Sélectionne « Art store settings » dans le menu déroulant Clique sur « Integrations » dans le menu de gauche Tes intégrations de site web y sont listées. Si ton site est connecté, nous affichons son URL accompagnée d’un bouton « Disconnect ». S’il n’est pas connecté, tu verras le bouton « Connect ».

