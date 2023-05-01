Puis-je joindre un certificat d’authenticité à mes commandes ?

Tu peux configurer tes produits d’impression en édition limitée ou en édition ouverte. Dans les deux cas, un certificat d’authenticité est inclus dans le colis envoyé au client.

Les éditions ouvertes sont indiquées comme « open edition ». Les éditions limitées suivent la quantité et attribuent à chaque certificat son propre numéro d’édition unique.

Les éditions limitées sont suivies dans creativehub et synchronisées avec ta boutique, pour que tu ne puisses pas survendre une édition limitée par accident. En savoir plus ici.

Tu as le choix entre 6 designs de certificat : le Classic, gratuit, et 5 modèles au design soigné à environ 2,30 € par édition. Découvre les designs ici.

En plus des certificats d’authenticité, tu as la possibilité de faire imprimer une signature numérique et/ou un numéro d’édition directement sur le tirage. En savoir plus ici.