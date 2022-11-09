Comment appliquer des paramètres de vente aux fichiers que je veux vendre ?

Attribuez des paramètres à vos produits, tels que le format, le prix, le type de papier et l’option édition limitée, afin de pouvoir les vendre dans votre boutique en ligne.

Étape 1 : Vous connecter et télécharger vos fichiers

Pour appliquer des paramètres à vos fichiers, connectez-vous à votre compte creativehub ou inscrivez-vous pour ouvrir un compte gratuit.

Si vous fichiers n’ont pas encore été téléchargés, choisissez ceux que vous désirez commercialiser et téléchargez-les dans votre compte creativehub.

Procédez comme suit : cliquez sur le bouton « Télécharger » situé dans le menu à droite, ou glissez-déposez vos fichiers dans la fenêtre de navigation creativehub.

Merci de noter que les paramètres de vente ne peuvent être appliqués que sur les types de fichiers que nous imprimons : JPEF, PNG et TIFF.

Étape 2 : Choisir les fichiers à mettre en vente

Dans votre compte creativehub, cliquez sur l’option « Fichiers » située dans le menu à gauche, puis sélectionnez le ou les fichier(s) que vous désirez vendre dans votre boutique Shopify en cochant la case qui se trouve en haut à gauche de chaque aperçu de fichier.

Puis cliquez sur l’option « Vendre un tirage » située dans le menu à droite.

Étape 3 : Sélectionner le prix, le format et le type de papier

Vous êtes maintenant sur la page « Vendre un tirage ». Pour appliquer les paramètres désirés, cliquez sur le bouton « + Ajouter un tirage ». Puis définissez les paramètres suivants :

Choisissez votre format

Disponible en unités de mesure métriques et impériales.

Fixez un prix

Vous pourrez avoir un aperçu du prix pour les différents formats, ainsi que du profit net une fois le prix de revient du tirage déduit.