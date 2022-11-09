Comment appliquer des paramètres de vente aux fichiers que je veux vendre ?

Attribuez des paramètres à vos produits, tels que le format, le prix, le type de papier et l’option édition limitée, afin de pouvoir les vendre dans votre boutique en ligne.
Étape 1 : Vous connecter et télécharger vos fichiers
Pour appliquer des paramètres à vos fichiers, connectez-vous à votre compte creativehub ou inscrivez-vous pour ouvrir un compte gratuit.
Si vous fichiers n’ont pas encore été téléchargés, choisissez ceux que vous désirez commercialiser et téléchargez-les dans votre compte creativehub.
Procédez comme suit : cliquez sur le bouton « Télécharger » situé dans le menu à droite, ou glissez-déposez vos fichiers dans la fenêtre de navigation creativehub.
Merci de noter que les paramètres de vente ne peuvent être appliqués que sur les types de fichiers que nous imprimons : JPEF, PNG et TIFF.
Étape 2 : Choisir les fichiers à mettre en vente
Dans votre compte creativehub, cliquez sur l’option « Fichiers » située dans le menu à gauche, puis sélectionnez le ou les fichier(s) que vous désirez vendre dans votre boutique Shopify en cochant la case qui se trouve en haut à gauche de chaque aperçu de fichier.
Puis cliquez sur l’option « Vendre un tirage » située dans le menu à droite.
Étape 3 : Sélectionner le prix, le format et le type de papier
Vous êtes maintenant sur la page « Vendre un tirage ». Pour appliquer les paramètres désirés, cliquez sur le bouton « + Ajouter un tirage ». Puis définissez les paramètres suivants :
- Choisissez votre format
Disponible en unités de mesure métriques et impériales.
- Fixez un prix
Vous pourrez avoir un aperçu du prix pour les différents formats, ainsi que du profit net une fois le prix de revient du tirage déduit.
- Optez pour une édition limitée (facultatif)
Si vous souhaitez commercialiser votre tirage en édition limitée, cochez la case correspondante et indiquez le nombre de tirages désirés.
- Sélectionnez un type de papier
Choisissez parmi notre gamme de 11 types de papiers Fine Art et papiers photo argentiques haut de gamme. Cliquez ici pour obtenir plus d’informations sur nos papiers.
- Enregistrez vos paramètres
Si vous avez sélectionné plusieurs images, cliquez « Enregistrer » pour passer à l’image suivante et répéter le même processus. Si vous souhaitez appliquer en bloc des paramètres identiques à toutes les images, cochez la case qui propose cette option : elle se trouve sous le menu déroulant du « Type de papier ».