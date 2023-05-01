Quelles informations mettre sur mon encart personnalisé ?

Les encarts personnalisés sont un excellent moyen de tisser un lien authentique avec tes clients. Ils équivalent à la conversation que tu aurais avec un client qui te rencontre dans une galerie ou achète ton travail lors d’une exposition.

Tu peux y donner des détails sur le tirage commandé ou sur le projet dont il fait partie. Tu peux parler de ton portfolio ou de tes projets à venir. Un encart personnalisé peut aussi raconter ton parcours d’artiste ou ce qui t’a inspiré à le devenir. Ce ne sont là que quelques exemples de contenus que tu peux inclure dans ton encart personnalisé.

Tu as la possibilité d’importer plusieurs encarts personnalisés dans ton compte creativehub et de les attribuer à tes produits d’impression. Découvre ici comment inclure des encarts personnalisés dans tes commandes dropshipping.