Je ne trouve pas mes produits importés dans ma boutique Etsy

Si tu as suivi notre guide de connexion Etsy et importé tes produits dans ta boutique, ils se trouvent dans tes fiches « brouillon ». Ils n’apparaîtront sur ton site qu’une fois publiés comme « actifs ».

Si tu as importé tes produits et qu’ils ne sont pas dans tes « Brouillons », ou si tu obtiens un message « import error » dans ta liste de produits creativehub, vérifie les points suivants :