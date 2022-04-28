Je ne trouve pas mes produits importés dans ma boutique Etsy

Si tu as suivi notre guide de connexion Etsy et importé tes produits dans ta boutique, ils se trouvent dans tes fiches « brouillon ». Ils n’apparaîtront sur ton site qu’une fois publiés comme « actifs ».
Si tu as importé tes produits et qu’ils ne sont pas dans tes « Brouillons », ou si tu obtiens un message « import error » dans ta liste de produits creativehub, vérifie les points suivants :
- Assure-toi que tes éditions limitées par variante ne dépassent pas 999. Etsy impose une limite de stock de 999 par SKU
- Retire les caractères spéciaux tels que _ @ * du nom de fichier. Assure-toi aussi que le nom de fichier ne commence pas par un chiffre. Les noms de fichier contenant ces caractères ne s’importent pas correctement dans Etsy. Note qu’une fois le produit importé, tu peux modifier la fiche pour y inclure ces caractères s’ils font partie du titre de ton œuvre.
- Ton produit contient-il des variantes en double ? « Bordure » et « Passe-partout » ne sont pas des critères de variante. Donc, si tu as un tirage A4 seul et un tirage A4 seul avec bordure, ou un A2 cadre noir passe-partout blanc et un A2 cadre noir passe-partout noir, c’est considéré comme un doublon et le produit ne peut pas être importé dans ta boutique. Supprime le doublon et relance l’import.
- Dans tes paramètres de livraison Etsy, vérifie que ton profil d’expédition a un « code postal d’origine » valide. Un code postal invalide peut provoquer des conflits d’import.
- Dans tes paramètres de livraison Etsy, si tu utilises l’ancien profil d’expédition « creativehub », supprime-le et relance l’import. Une fois l’import réussi, tu peux créer ton propre profil d’expédition personnalisé.
- Bien que ce soit rare, il est possible que les réglages de ton profil d’expédition personnalisé provoquent un conflit d’import. Cela peut arriver lorsque plusieurs profils sont utilisés sur une gamme de produits, ou lorsque des restrictions par pays sont en place. En dernier recours, supprime tous tes profils d’expédition et relance l’import. Une fois l’import réussi, tu pourras recréer tes profils d’expédition.