Contrairement au tirage C-Print, un tirage en ton continu où les couleurs sont le résultat d’une réaction chimique, les couleurs d’une impression giclée sont recréées en appliquant des encres pigmentaires directement sur le papier. Vous pouvez donc obtenir une gamme de couleurs (ou « gamut ») plus étendue, qui englobe même les tons les plus purs aux extrémités du spectre. Si votre image présente des couleurs vives et vibrantes, et si vous souhaitez les reproduire avec le maximum d’impact, choisissez une impression giclée plutôt qu’un tirage C-Print. En revanche, le C-Print offre de meilleurs résultats pour la reproduction d’images avec des changements graduels de tons (comme par exemple les nuances de la peau). Le choix d’impression dépend donc surtout de votre image.