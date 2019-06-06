Obtenez le tirage d’art parfait
Un tirage d’art professionnel est réalisé avec les meilleurs équipements haute définition et matériaux, supervisé par des maîtres imprimeurs. Vous verrez la différence dès la commande.
Un tirage d’art professionnel est réalisé avec les meilleurs équipements haute définition et matériaux, supervisé par des maîtres imprimeurs. Vous verrez la différence dès la commande.
Découvrez dans cette courte vidéo comment vos tirages d’art qualité pro seront réalisés avec une technologie de pointe sur des matériaux haut de gamme grâce à l’expertise de nos imprimeurs.
Une impression giclée est une impression jet d’encre haut de gamme, qualité musée. Nous utilisons les derniers modèles d’imprimantes Epson SureColor P9000, capables d’imprimer à une résolution maximale de 1440 x 2880 DPI.
Issus des plus grands producteurs mondiaux, dont Hahnemühle, Epson et Canson. Chaque papier a des textures et des tonalités différentes, il est donc essentiel de faire le bon choix pour vos images. Pour vous aider à choisir le papier idéal pour votre image, cet article présente les caractéristiques uniques de chacun de nos 7 papiers Giclée professionnels.Besoin d’aide ?
Les imprimantes giclée ont une résolution en points par pouce carré (DPI en anglais, ou PPP) beaucoup plus élevée qu’une imprimante jet d’encre de base, ce qui permet de reproduire avec fidélité des fichiers images de haute qualité en obtenant une impression extrêmement nuancée et moins pixellisée. Chez theprintspace, nous disposons des derniers modèles d’imprimantes Epson SureColor P9000, capables d’imprimer des tirages d’une résolution maximale de 1440 x 2880 DPI.
Comme votre imprimante jet d’encre standard, les imprimantes giclée professionnelles utilisent le modèle colorimétrique CMJN. En revanche, elles comportent une tête d’impression à 8 canaux et de multiples cartouches d’encre : au modèle CMJN de base s’ajoutent un magenta clair, un cyan clair et trois niveaux de noir. Combinées aux profils ICC de theprintspace (que vous pouvez télécharger ici ), nos imprimantes giclée offrent une précision de couleur incomparable, avec des noirs et des blancs d’une intensité superbe, une gamme de coloris exceptionnelle et des transitions d’une parfaite subtilité.
Les imprimantes giclée emploient des encres pigmentaires de qualité musée qui résistent à la décoloration. En les associant à des supports haut de gamme eux aussi de qualité musée (comme par exemple le papier Hahnemühle Photo Rag à base de coton, sans acide, un favori chez theprintspace), on obtient une durée de conservation inégalée pouvant atteindre 200 ans.
Contrairement au tirage C-Print, un tirage en ton continu où les couleurs sont le résultat d’une réaction chimique, les couleurs d’une impression giclée sont recréées en appliquant des encres pigmentaires directement sur le papier. Vous pouvez donc obtenir une gamme de couleurs (ou « gamut ») plus étendue, qui englobe même les tons les plus purs aux extrémités du spectre. Si votre image présente des couleurs vives et vibrantes, et si vous souhaitez les reproduire avec le maximum d’impact, choisissez une impression giclée plutôt qu’un tirage C-Print. En revanche, le C-Print offre de meilleurs résultats pour la reproduction d’images avec des changements graduels de tons (comme par exemple les nuances de la peau). Le choix d’impression dépend donc surtout de votre image.
Les imprimantes giclée professionnelles utilisent des cartouches de gris et de trois différentes tonalités de noir. Parce que ces encres sont appliquées pures sur le papier (sans aucun bruit de chrominance provenant des autres cartouches couleur), les images préparées en niveaux de gris dans le profil Adobe RVB peuvent produire des impressions giclée noir et blanc d’une pureté exceptionnelle. Pour en savoir plus, consultez notre guide de l’impression en noir et blanc.
En optant pour une impression giclée plutôt que C-Print, vous bénéficierez d’un plus grand choix de papiers. Nous avons sélectionné sept des meilleurs papiers Fine Art – des papiers lisses à finition mate ou satinée privilégiés par les photographes, aux papiers texturés à base de coton appréciés des illustrateurs pour l’effet artisanal qu’ils prêtent à l’œuvre imprimée. Pour plus de conseils sur le choix du support d’impression le mieux adapté à votre image, consultez cet article ou commandez des échantillons de tirages sur nos différents papiers haut de gamme.
Qu’est-ce qu’un tirage C-Print ? On pourrait définir cette technique comme la chambre noire de l’ère digitale : un authentique tirage photo réalisé en utilisant un substrat et un procédé chromogènes, mais où la source de lumière provient d’un fichier digital plutôt que d’un négatif. Un papier photosensible à l’halogénure d’argent est exposé à une source de lumière LED ou laser puis développé selon un processus chimique classique.
Nous utilisons des imageurs Chromira ProLab à procédé chromogène RA4 qui garantissent une qualité d’image exceptionnelle et une reproduction optimale d’une large palette de couleurs. Theprintspace propose quatre papiers C-Print : trois papiers de la gamme Fuji Crystal Archive (Fujicolor Mat, Fujicolor Brillant et Fujiflex) et le papier Kodak Endura Metallic. Chacun possède des caractéristiques particulières qui influenceront l’apparence de votre image imprimée. Il sera donc essentiel de faire le choix le mieux adapté à votre image.Besoin d’aide ?
Le type de papier joue un rôle important dans la longévité de votre tirage. Par rapport à un C-Print sur papier haut de gamme, une impression sur un papier meilleur marché aura une durée de conservation nettement inférieure. Chez theprintspace, nous avons sélectionné les quatre papiers photo professionnels les plus performants – sans acide, qualité musée – afin de garantir une longévité optimale à vos tirages. Pour plus d’informations sur le type de papier le mieux adapté à votre image, consultez cet article , ou commandez des échantillons de tirages sur nos différents papiers haut de gamme.
La plupart des laboratoires photo grand public retouchent toutes les images selon des paramètres préétablis, dans le but d’obtenir les couleurs saturées appréciées par de nombreux photographes amateurs. Chez theprintspace, nous vous laissons l’entière liberté de concrétiser votre vision artistique. Nos profils ICC (à télécharger ici) sont élaborés par les coloristes de notre laboratoire ; ils vous permettent de faire le soft proofing (ou épreuvage écran) de vos images dans Photoshop avant de commander une impression. Ajoutez-y notre technologie de gestion des couleurs hors pair, sans oublier le calibrage quotidien de nos machines, et vous aurez la garantie d’obtenir un tirage final parfaitement fidèle à votre fichier image.
Autre avantage (et de taille !) des tirages C-Print, le format d’impression : nos imageurs Chromira ProLab ont la capacité d’ imprimer des tirages jusqu’à 127 cm de large, sur des rouleaux de papier d’une longueur allant jusqu’à 50 mètres. Nous pouvons donc réaliser des tirages photographiques de très grand format qui auront un impact considérable.
Contrairement à l’impression giclée, qui est essentiellement une impression jet d’encre de très haute qualité, le C-Print est obtenu par un procédé chimique sur un papier argentique photosensible. Il recrée donc l’authenticité et la richesse d’un tirage argentique traditionnel. C’est pour cette raison que le C-Print reste le mode d’impression préféré des photographes professionnels, tandis que les peintres et illustrateurs privilégient l’impression giclée.
Les papiers adaptés aux tirages C-Print conviennent mieux au contrecollage que les papiers Fine Art. Par exemple, si vous envisagez de contrecoller votre impression sous plexi, il vous faudra choisir un papier Fuji Crystal Archive Mat ou Brillant. Pour plus d’information, consultez notre page consacrée au contrecollage.
Le C-Print est un procédé d’impression en ton continu où les couleurs sont révélées au cours du processus chimique (contrairement à l’impression giclée où l’encre est projetée en micro gouttelettes par les buses de la tête d’impression). Par conséquent, un tirage C-Print pourra reproduire les nuances de couleurs de façon beaucoup plus détaillée (jusqu’à 16 millions de couleurs par pouce carré, comparé aux 256 couleurs par pouce carré de l’impression jet d’encre). Un tirage C-Print saura rendre les nuances les plus subtiles, comme par exemple celles de la peau, mieux que ne le ferait une impression giclée. Cela se remarque particulièrement dans les tons les plus sombres, où le C-Print offre une netteté exceptionnelle.
Pour mieux apprécier la texture, la finition et la qualité de chacun de nos papiers haut de gamme afin de choisir l’option idéale pour votre image, vous pouvez commander nos packs d’échantillons de 11 tirages. Ils contiennent les sept papiers Fine Art pour giclée et les quatre papiers C-Print que nous utilisons chez theprintspace. Nous proposons également des tests d’impression à des prix compétitifs pour vous offrir la possibilité de voir votre image imprimée sur le papier de votre choix avant de vous engager.
Pour simplifier si vous débutez, vous pouvez préparer vos fichiers en utilisant le profil de couleurs par défaut Adobe RVB (1998). Nos imprimantes sont calibrées quotidiennement avec nos profils ICC personnalisés, donc le profil par défaut vous donnera tout de même d’excellents résultats. Il vous faudra enregistrer vos fichiers en 300 DPI à la taille d’impression souhaitée, sans oublier les marges. Vous êtes déjà un pro de la colorimétrie ? Vous pourrez télécharger nos profils ICC et les charger dans Photoshop, ce qui vous permettra de faire le soft proofing de vos images sur chacun de nos 11 types de papiers.
N’hésitez pas à nous contacter pour des conseils personnalisés. Notre équipe d’experts artistes et photographes se tient à votre disposition pour vous aider à chaque étape de votre projet. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9 h à 19 h (heure anglaise).
Consultez notre section d’aide et d’informations pratiques dont les articles répondront en détail à toutes les questions que vous pouvez vous poser – du soft proofing de vos images dans Photoshop à la création d’une « chambre noire digitale ». Nous avons aussi rédigé plusieurs guides étape par étape pour expliquer simplement comment commander des tirages en ligne ou comment utiliser notre nouvelle application e-commerce d’art en ligne, par exemple.
Commandez dès aujourd’hui et vos tirages seront expédiés dans les 24 heures.
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