Comment fonctionnent les formats de tirage dans creativehub ?

Ce que nous imprimons

En tenant compte des limites de ton fichier d’impression, tu peux vendre des tirages d’art sur ton site au format sur mesure de ton choix, jusqu’aux dimensions maximales prises en charge par nos imprimantes. En d’autres termes, nous n’avons pas de formats imposés (A4, A3, A2, etc.). Nous découpons tes tirages à leurs dimensions précises.

Comment fonctionne le dimensionnement

Le fichier que tu importes dans creativehub a une taille native (en mm ou en pouces). Il a aussi un ratio d’aspect natif (3:2, 1:1, etc.).

Creativehub te permet de redimensionner tes fichiers lorsque tu configures tes produits, afin de proposer différentes options de tirage. Il le fait toutefois en respectant le ratio d’aspect de ton fichier, plutôt qu’en modifiant la mesure de chaque côté indépendamment.

Par exemple, si tu augmentes la hauteur de ton fichier, sa largeur augmentera aussi, proportionnellement au ratio d’aspect du fichier.

En clair, dans creativehub, tu ne peux pas modifier la dimension d’un seul côté de ton tirage. Si tu souhaites le faire, deux options :

Redimensionne ton fichier dans Photoshop, ou dans le logiciel que tu utilises pour préparer tes fichiers, puis importe-le dans creativehub

Ajoute une bordure blanche à ton fichier pour atteindre les dimensions souhaitées

Qu’est-ce que le ratio d’aspect ?

Le ratio d’aspect est le rapport proportionnel entre la largeur et la hauteur. Par exemple, une image carrée a un ratio d’aspect de 1:1. Cela signifie que pour chaque unité de mesure horizontale, il y a exactement une unité de mesure verticale.

Note que des fichiers ayant le même ratio d’aspect n’ont pas nécessairement les mêmes dimensions (mm/pouces). Par exemple, un fichier carré de 500 mm x 500 mm et un fichier carré de 1500 mm x 1500 mm ont tous deux un ratio d’aspect de 1:1.

Pour comprendre plus en détail le ratio d’aspect, tu peux regarder d’excellentes vidéos sur YouTube.