Produits creativehub et emplacements de traitement Shopify

Lorsque tu crées ta boutique Shopify, on te demande une adresse, qui devient par défaut ton « Shop Location » (emplacement de la boutique). Les produits que tu crées manuellement dans Shopify sont par défaut traités depuis cet emplacement.

Lorsque tu importes des produits depuis creativehub, ils sont ajoutés à un nouvel emplacement généré par notre app, appelé « Creatvehub Fulfilment ». Voici à quoi ressemblent ces deux emplacements dans tes paramètres Shopify > emplacements :

Les produits creativehub et leurs variantes importés dans ta boutique Shopify sont automatiquement assignés à cet emplacement. Si tu changes l’emplacement manuellement, nous ne traiterons pas les commandes contenant cette ou ces variantes :