Impossible d’importer mes produits creativehub dans ma boutique

As-tu créé des produits d’impression ?

Avant de pouvoir importer des produits vers ton site, tu dois d’abord configurer tes fichiers d’impression en produits à vendre dans ta boutique. Voici comment faire.

As-tu connecté ton site à creativehub ?

Avant de pouvoir importer tes produits d’impression dans ta boutique, tu dois d’abord connecter ta boutique à creativehub. Pour cela, lis le guide rapide correspondant à ta plateforme ici.

Si tu as connecté ton site, tu peux vérifier l’état de la connexion dans ton compte creativehub. Clique sur « Art store settings » > « Integrations ».

As-tu cliqué sur « Import » dans ta liste de produits ?

Tes produits n’apparaîtront pas dans ta boutique tant que tu ne les auras pas importés depuis creativehub. Voici comment faire

Si tu as cliqué sur « Import » et que la liste de produits affiche une date d’import, alors ces produits ont bien été importés dans ta boutique.

Tu ne vois pas tes produits sur ton site ?

Lorsque les produits sont importés, ils ne sont pas publiés en ligne sur ton site. Ils sont importés dans la liste de produits de ton site. En savoir plus ici

Réinitialise la connexion avec ta boutique

Suis les étapes ci-dessous. Cela réinitialisera la connexion avec ta boutique. Note que les produits déjà importés n’ont pas besoin d’être importés à nouveau :

Dans creativehub > « Art store settings » > « Integrations » > déconnecte l’intégration qui pose problème Déconnecte-toi de creativehub Déconnecte-toi de Shopify Vide le cache et l’historique de ton navigateur pour « toute la période », y compris les cookies (ou, si tu es à l’aise techniquement, repère tous les cookies creativehub.io et supprime-les). Ferme ensuite le navigateur et rouvre-le Reconnecte l’intégration Relance l’import

Messages « server error » et « import failed »

Si, lors de l’import, tu obtiens un message « server error » ou « import failed », cela peut venir des raisons suivantes :