Quand mes ventes de tirages apparaissent-elle dans mon compte creativehub account ?

Toutes les commandes de vos clients sont envoyées en production à minuit le même jour.



Par exemple, si vous avez effectué une vente à 13:00 le 2 octobre, la commande sera reçue par notre système de production après 23:59 le 2 octobre. Si vous faites 50 ventes le 2 juin, le même processus se déroulera.



Ainsi, si vous faites de nombreuses ventes dans la même journée, votre méthode de paiement ne sera débitée qu’une seule fois pour la totalité des commandes.



C’est la raison pour laquelle vos ventes n’apparaitront sur votre compte creativehub que le jour suivant la vente conclue dans votre boutique en ligne.

Où puis-je consulter mes ventes de tirages d’art ?

Pour consulter l’historique de vos commandes dans creativehub, connectez-vous sur creativehub. Cliquez sur votre nom en haut à droite de la page, puis sélectionnez « Paramètres des ventes d’art » dans le menu déroulant.

Ensuite, cliquez sur l’option « Traitement des ventes » dans le menu à gauche et parcourez vos commandes.

Que signifient les différents statuts ?

À mesure que la commande de votre client progresse d’une étape à l’autre de la production, son statut va changer :

Nouvelle commande : Votre commande a été reçue par notre système de production.



En cours de production : Votre commande est en cours d’impression et d’emballage pour être expédiée à votre client.



Expédiée : Votre commande a été réalisée et expédiée à votre client.



Carte requise : Nous avons reçu votre commande, mais nous ne pouvons pas la traiter tant que vous n’avez pas ajouté sur votre compte une méthode de paiement pour couvrir les frais de production. Nous referons une tentative de paiement une fois par jour.



Paiement refusé : Nous avons reçu votre commande, mais nous ne pouvons pas la traiter, car le paiement des frais de production a échoué. Dans la plupart des cas, il vous suffira d’appeler votre banque pour autoriser le paiement. Nous referons une tentative de paiement une fois par jour.



Commande en suspens : Nous ne pouvons pas traiter votre commande, le plus souvent pour les trois raisons suivantes : (1) Adresse de livraison manquante. (2) Le code SKU code a été modifié. (3) L’option d‘impression n’existe pas.