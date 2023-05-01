Quels sites web connecter à creativehub pour vendre mon art ?

Notre logiciel de dropshipping propose des intégrations prêtes à l’emploi avec les principales plateformes e-commerce, et nous avons aussi notre propre API d’impression d’art qui te permet de te connecter à n’importe quel site web ou application mobile. Ainsi, quand tu vends un tirage, nous gérons toute la logistique, de l’impression à l’expédition.

Option 1 : plugin pour ton site web

Nous proposons des intégrations prêtes à l’emploi avec les plateformes suivantes. Lance-toi avec nos guides rapides en 7 étapes :

Option 2 : API de dropshipping

Nous disposons aussi d’une API REST publique qui te permet de connecter notre solution de dropshipping à n’importe quel site web ou application mobile. Tu auras probablement besoin de l’aide d’un développeur web pour cela.

Pour plus d’informations sur l’API, consulte notre documentation ici.