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Quels sont les frais d’expédition pour les ventes de tirages d’art gérées par theprintspace ?

Plus d’informations sur les frais d’expédition des commandes de tirages d’art gérées par theprintspace/creativehub.

  • Le tarif de livraison par commande de tirage est un forfait dans le monde entier.
  • Ce montant sera débité automatiquement quand les coûts de production seront facturés sur votre compte.
  • Nous ne vous facturerons que le forfait précisé ci-dessus, bien que vous ayez la possibilité de fixer vous-même du montant de vos frais d’expéditions dans Shopify.
  • Toutes les commandes sont expédiées par Royal Mail ou Deutsche Post, avec accusé de réception.
Mis à jour le 9 novembre 2022

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