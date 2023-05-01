Puis-je changer le fichier d’un produit déjà importé ?

Il peut arriver que tu aies besoin de changer le fichier d’impression principal dans creativehub, par exemple pour importer un fichier plus grand afin de proposer plus de formats, ou pour ajuster les couleurs.

Lorsque le fichier doit être changé, tu devras réappliquer les paramètres de vente au nouveau fichier et importer le produit comme s’il s’agissait d’un nouveau produit. En effet, les paramètres de vente, comme le type de papier et les formats, sont enregistrés sur les fichiers que tu importes dans creativehub.