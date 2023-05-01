Puis-je annuler une commande dropshipping ?

Lorsque tu réalises une vente dans ta boutique, nous importons les détails et créons une commande de traitement dans ton compte creativehub le jour suivant.

Nous ne sommes pas configurés pour les annulations automatiques de commandes via ta boutique. Cela signifie que si tu annules une commande dans ta boutique, nous importerons tout de même les détails de la commande et procéderons à son traitement. Dans le cas de Shopify, il existe un bouton pour demander une annulation. Si tu utilises ce bouton de demande d’annulation, la demande sera rejetée.

Si tu souhaites annuler une commande, tu dois nous contacter immédiatement pour en faire la demande. Si ta demande d’annulation nous parvient avant l’impression de la commande, nous pourrons l’annuler. Si elle nous parvient après l’impression, nous ne pourrons pas rembourser les frais de traitement, mais nous nous chargerons volontiers de modifier l’adresse de livraison vers la tienne (le vendeur), afin que ton client ne reçoive pas la commande.

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