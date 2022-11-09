Comment fonctionnent les paiements pour mes ventes de tirages d’art ?

Comprendre les mécanismes du paiement et du traitement des commandes pour les ventes de tirages d’art gérées par creativehub.

Pour commencer

Il faut clairement faire la distinction entre les paiements que vous recevez de vos clients et les paiements destinés à couvrir la réalisation des commandes, quand vous vendez votre art en ligne par l’intermédiaire de theprintspace/creativehub.

Deux transactions différentes se produisent au cours d’une commande :

Transaction 1 : Client et vendeur

La première transaction prend place entre le vendeur et l’acheteur. Elle a lieu dans la boutique e-commerce du vendeur et concerne exclusivement le vendeur et l’acheteur.

Le client paie au vendeur le prix de vente du produit, ainsi que les frais d’expédition que le vendeur a définis dans sa boutique.

Ce montant est crédité sur le compte de la boutique e-commerce du vendeur, pour ensuite être reversé sur le compte en banque choisi par le vendeur, défini au préalable dans les paramètres de la boutique.

Creativehub ne joue aucun rôle dans ce processus de paiement entre le client et le vendeur.

Transaction 2 : Vendeur et creativehub

Quand un produit creativehub est vendu dans la boutique en ligne du vendeur, creativehub le détecte automatiquement grâce au code SKU propre à ce produit.

La commande est ensuite importée dans le système de gestion de production de creativehub pour être gérée par notre labo photo professionnel.

Quand votre commande est transmise à notre système de production, nous vous débitons le montant des coûts de production.

Les coûts de production – autrement dit, le prix de revient – correspondent au d’expédition auquel s’ajoute le prix du tirage. Vous pouvez voir le prix du tirage quand vous personnalisez vos paramètres de ventes d’art dans creativehub. Le prix de revient est différent de votre prix de vente sur Shopify, qui sera plus élevé puisqu’il inclut également votre marge de profit sur la vente.

Nous importons l’ensemble des commandes de la journée après minuit. Par exemple, si vous effectuez une vente le 14 juin, la commande sera transmise à notre système de production après 00 h 00 le 15 juin.

Si vous faites 50 ventes le 14 juin, le même mécanisme s’appliquera. Cela nous permet de regrouper toutes les ventes d’une date donnée sur la même facture, et de ne vous débiter qu’une fois par jour.

Si vous n’avez pas enregistré de carte de paiement pour régler les coûts de production, vous recevrez un e-mail pour vous demander de le faire.

Cliquez ici pour apprendre comment ajouter une carte de paiement dans creativehub.

Traitement de la commande

Dès que nous aurons reçu le paiement des frais de réalisation, votre commande sera enregistrée par notre système de gestion de production. Nous visons à imprimer et expédier les commandes dans un délai de 2-5 jours ouvrables.

Vous recevrez une autre notification par e-mail avec les informations de suivi une fois que la commande aura quitté notre atelier. Cela vous permettra d’indiquer sur votre compte Shopify que la commande est prête, et de prévenir votre client qu’elle a été expédiée.

Sans stress et sans commission

creativehub comme Shopify fournissent un service automatisé garanti 100 % sans stress, sans prélever aucune commission : vous choisissez ce que vous souhaitez vendre, et nous nous chargeons de gérer la commande, de l’impression au service client.

Consultez les avis élogieux de nos clients.