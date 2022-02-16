Nous sommes neutres en carbone de bout en bout. Cela veut dire que nous commençons par réduire nos émissions carbone au maximum, et que nous compensons ensuite toutes les émissions carbone imputables à notre entreprise, notamment :
Le téléchargement de fichiers
Nous évaluons l’énergie consommée par votre ordinateur pour télécharger des fichiers sur notre système.
L’informatique en nuage
Nous utilisons la plateforme de cloud computing Microsoft Azure.
La production des tirages
L’imprimerie et l’emballage produisent des émissions carbone impossibles à éviter.
La livraison
Le transport de vos tirages de notre atelier à votre porte.
Étapes
Comment sommes-nous parvenus à la neutralité carbone ?
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En minimisant nos émissions carbone
Pour parvenir à la neutralité carbone, nous avons commencé par réduire nos émissions grâce à un certain nombre d’initiatives. Nous faisons appel autant que possible à des transporteurs verts tels que DHL, GoGreen et Green Courier. Nous employons uniquement des fournisseurs d’énergie renouvelable, notamment ecotricity et Stadtwerke Düsseldorf. Nous nous déplaçons en vélos électriques. Nous possédons des imprimeries dans plusieurs pays, ce qui nous permet de limiter les transports aériens quand nous expédions vos commandes.
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En calculant nos émissions inévitables
Une fois nos émissions réduites au maximum, nous nous sommes soumis à un audit de carbonfootprint.com pour calculer notre impact carbone. Leur rapport comprend notre performance, l’analyse de notre empreinte carbone et des recommandations pour la réduire encore plus. Nous rendons ce rapport accessible au public.
Nous compensons ensuite nos émissions carbone par l’intermédiaire de la fondation Gold Standard en contribuant à financer des projets qui se penchent sur l’évolution du climat et visent à rendre le monde plus renouvelable.
Être neutre en carbone ne suffit pas : chez theprintspace, nous nous soucions aussi de la pollution plastique. Les matériaux que nous employons pour produire vos commandes ont été soigneusement sélectionnés pour réduire notre impact sur l’environnement, tout en garantissant que vos commandes vous parviennent en parfait état.
FAQs
Foire aux questions
Tous les services de theprintspace sont-ils 100 % neutres en carbone ?
Oui, tous les services de theprintspace sont 100 % neutres en carbone.
Les papiers Fine Art et photo professionnels sont-ils fabriqués à partir de matériaux durables ?
Les fabricants de nos papiers Fine Art n’utilisent que des ressources issues d’une gestion forestière durable. Ce programme assure la préservation et la protection de la biodiversité, le renouvellement des habitats forestiers et la diminution de l’impact de l’exploitation des zones forestières pour les générations futures. Le papier fabriqué dans leurs usines garantit la traçabilité des fibres de bois qui proviennent de forêts gérées durablement.
Nos tirages photo professionnels sont imprimés sur du papier Fuji Crystal Archive et traités avec les procédés chimiques Fuji. Les processus de production de Fuji fonctionnent exclusivement à l’énergie éolienne et l’entreprise génère également sa propre énergie grâce à cinq éoliennes et à une grande chambre de postcombustion. Fuji a par ailleurs mis en place une station d’épuration des eaux en collaboration avec des entreprises voisines. Fujifilm adhère à la réglementation en utilisant le système de classe S qui impose des restrictions sur les substances constituant potentiellement des menaces pour l’environnement et la santé publique. Ces dernières années, l’accent a été mis sur le bien-être des animaux en travaillant activement à l’élaboration de différentes méthodes de test tout en collaborant à la recherche sur la sensibilité de la peau. Nous sommes conscients que l’impression photographique utilise un métal précieux, l’argent, comme composant fondamental pour réaliser des tirages de haute qualité. L’argent est la matière première utilisée pour fabriquer l’émulsion photosensible qui est couchée sur le papier pour générer nos tirages photographiques. Les résidus d’argent et les sous-produits du processus photographique sont des matières premières précieuses. Pour cette raison, une fois les tirages réalisés, nous les extrayons et nous les recyclons.
Les matériaux d'emballage des commandes de tirages d'art et de photos sont-ils durables ?
Oui, tous les emballages utilisés pour les commandes des clients associent des matériaux d’origine durable, recyclables ou biodégradables.
Les livraisons de mes commandes de tirages d'art et d'encadrement sont-elles neutres en carbone ?
Oui, nous calculons les émissions de carbone causées par les livraisons de commandes et nous compensons ces émissions en investissant dans des projets d’énergie renouvelable.
Avec nous, vos tirages d’art deviennent neutres en carbone…
Commandez des tirages d’art neutres en carbone avec livraison rapide ou retrait à notre studio de Londres.