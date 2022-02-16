Les fabricants de nos papiers Fine Art n’utilisent que des ressources issues d’une gestion forestière durable. Ce programme assure la préservation et la protection de la biodiversité, le renouvellement des habitats forestiers et la diminution de l’impact de l’exploitation des zones forestières pour les générations futures. Le papier fabriqué dans leurs usines garantit la traçabilité des fibres de bois qui proviennent de forêts gérées durablement.

Nos tirages photo professionnels sont imprimés sur du papier Fuji Crystal Archive et traités avec les procédés chimiques Fuji. Les processus de production de Fuji fonctionnent exclusivement à l’énergie éolienne et l’entreprise génère également sa propre énergie grâce à cinq éoliennes et à une grande chambre de postcombustion. Fuji a par ailleurs mis en place une station d’épuration des eaux en collaboration avec des entreprises voisines. Fujifilm adhère à la réglementation en utilisant le système de classe S qui impose des restrictions sur les substances constituant potentiellement des menaces pour l’environnement et la santé publique. Ces dernières années, l’accent a été mis sur le bien-être des animaux en travaillant activement à l’élaboration de différentes méthodes de test tout en collaborant à la recherche sur la sensibilité de la peau. Nous sommes conscients que l’impression photographique utilise un métal précieux, l’argent, comme composant fondamental pour réaliser des tirages de haute qualité. L’argent est la matière première utilisée pour fabriquer l’émulsion photosensible qui est couchée sur le papier pour générer nos tirages photographiques. Les résidus d’argent et les sous-produits du processus photographique sont des matières premières précieuses. Pour cette raison, une fois les tirages réalisés, nous les extrayons et nous les recyclons.