Quels sont les frais de traitement dropshipping de creativehub ?

Lorsque tu réalises une vente dans ta boutique, nous te facturons, à toi le vendeur, les frais de traitement de la commande. Ces frais se composent de :

Coût du tirage

Il s’agit de notre tarif de tirage standard majoré de 20 % pour couvrir les coûts supplémentaires liés à ce service : impression des certificats gratuits, réservation des transporteurs ou frais postaux, gestion des éditions limitées, suivi par le service client et remplacement gratuit des tirages si nécessaire. Un A3, par exemple, coûtera environ 3,60 € de plus, pour un total d’environ 21,80 € hors taxes.

Frais de livraison

Nous te facturons nos tarifs de livraison standard selon la destination de la commande. Pour consulter ces tarifs, clique ici. Note que tu es libre de facturer les frais de livraison de ton choix sur ton site.

Pour en savoir plus sur le processus de paiement des commandes dropshipping de tirages d’art, lis cet article.