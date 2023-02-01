Impossible de connecter ma boutique WooCommerce à creativehub ?

Contrairement à nos autres intégrations comme Shopify et Squarespace, WooCommerce (WordPress) est un système open source auto-hébergé, c’est-à-dire un environnement moins contrôlé.

Notre service WooCommerce est pleinement fonctionnel. Cependant, pour la raison ci-dessus, ton site WordPress peut avoir des réglages spécifiques qui entrent en conflit avec notre processus de connexion.

Si tu n’arrives pas à connecter ta boutique WooCommerce, essaie les 2 choses suivantes :

Paramètres de sécurité du serveur

Si tu utilises un service tiers comme Cloudflare pour la sécurité, il est probable qu’il bloque la communication depuis notre serveur via sa détection de bots ou un mécanisme similaire. Tu peux ajouter une exception pour notre serveur, ce qui devrait permettre d’établir la connexion. Notre IP est : 20.50.149.65

Réglages des permaliens

Dans les réglages de ton site WooCommerce, change la structure des permaliens de « Simple » à « Titre de la publication » :